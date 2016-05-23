Порошенко рассказал о гуманитарных последствиях российской агрессии в Украине

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Всемирном гуманитарном саммите ООН сегодня в Стамбуле, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Уже больше двух лет моя страна является целью российской агрессии. Гуманитарные последствия этой агрессии составляют более 10 тысяч погибших украинцев, более 20 тысяч раненых и около 1,8 миллиона внутренне перемещенных лиц", - заявил он.

По словам Порошенко, мир снова до опасного уровня страдает от жестоких конфликтов, социальных изломов, природных и техногенных катастроф.

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"Универсальные ценности Устава Объединенных Наций ставятся под сомнение одним из тех, кто призван их защищать. Геополитические амбиции ставятся выше принципов и норм международного права, и даже – выше человеческих жизней", - отметил президент.

Ранее 23 мая президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле заявлял, что Россия видит в демократии угрозу, а в свободе – яд.