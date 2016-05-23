Порошенко: Россия видит в демократии угрозу, а в свободе – яд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время круглого стола на Всемирном гуманитарном саммите Организации объединенных наций сегодня в Стамбуле.

"Сегодня идет противостояние между теми, кто играет по правилам, и теми, кто считает, что правил на самом деле не существует. Мы это четко видим по России – ядерном государстве, которое видит в демократии угрозу, а в свободе – яд", - отметил президент.

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"Дело здесь не в разных интерпретациях, а в разных целях. Те, кто хочет гармонии, считают, что это необходимо для выживания, а Россия ставит цель увеличить свое влияние", - добавил Порошенко.