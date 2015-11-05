Конгрессмен настаивает на предоставлении Украине оружия для освобождения оккупированных территорий, чтобы отвлечь Россию от Сирии

Такое мнение в ходе слушаний Комитета Палаты представителей США по иностранным делам озвучил конгрессмен-республиканец от штата Алабама Мо Брукс, передает Голос Америки.

В ходе слушаний "Политика США после эскалации ситуации в Сирии со стороны России", которые продолжаются в Вашингтоне, Мо Брукс обратился к присутствующим в качестве свидетелей представителям Госдепа Виктории Нуланд и Энн Паттерсон с вопросом, рассматривала ли администрация США возможность вооружения Украины с тем, чтобы заставить Россию свернуть военную кампанию в Сирии.

При этом Брукс отметил, что Минские соглашения и режим прекращения огня в Украине не привели к возвращению Украине оккупированных территорий. Зато, получив летальное вооружение из США, по мнению Брукса, Киев мог бы развернуть военную кампанию, направленную на возвращение захваченных территорий и таким образом заставить Россию перебросить в Украину дополнительные военные ресурсы.

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По мнению Брукса, Россия не сможет позволить себе параллельное ведение мощных военных операций в Сирии и Украине, а потому возобновление войны в Украине приведет к деескалазції военного присутствия Москвы в Сирии.

Брукс отметил, что Украина до сих пор не получила от США танки, ракеты и другие виды летального вооружения, которое бы реально позволило вернуть территории, захваченные поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Брукс также призвал Нуланд и Паттерсон донести его мысли до администрации Барака Обамы.

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Примечательно, что озвученная Бруксом мысль вызвала возмущение Виктории Нуланд, которая переспросила, предлагает ли законодатель добиваться возобновления войны в Украине.

Позиция Мо Брукса получила поддержку другого конгрессмена-республиканца Рэнди Уэббера. Последний высказал мнение, что взять на себя вооружение Украины для реализации предложенного Мо Бруксом сценария, могли бы союзники США на Ближнем Востоке, которые должны быть заинтересованы в деэскалации присутствия России в Сирии.