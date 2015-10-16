На местные выборы прибудут более тысячи международных наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский на брифинге в Киеве.

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"Беспрецедентное внимание со стороны международного сообщества приковано к этим очередным местным выборам. Если раньше на местные выборы в Украину приезжало несколько десятков международных наблюдателей, то впервые в нашей истории выборы 25 октября уже вызвали такой интерес, что к нам приедет более тысячи международных наблюдателей", - отметил он.

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По словам Охендовского, наиболее многочисленной миссией будет миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, очень мощную миссию в составе нескольких сотен краткосрочных наблюдателей направляет в Украине ENEMO.

"Также мы ожидаем наблюдения за выборами со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО, самого Совета Европы, Европейского парламента", - добавил он.