В Минске контактная группа подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в Трехстороннем контактной группе, Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

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"В Минске Трёхсторонняя контактная группа подписала соглашение об отводе с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм. Под документом стоят подписи Мартина Сайдика, Леонида Кучмы, Азамата Кульмухаметова", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

Как отметила Олифер, таким образом воплощена в жизнь инициатива президента Украины Петра Порошенко, которую он озвучил в продолжение Минских договоренностей от 5 сентября 2014 года и 12 февраля 2015 года.

"Трёхсторонняя контактная группа ожидает, что этот документ подпишут Александр Захарченко и Игорь Плотницкий", - написала Олифер.

Кроме того, она отметила, что "Украина также требует от отдельных районов Донецкой и Луганской областей немедленного и неукоснительного выполнения этих соглашений как неотъемлемой части Минских соглашений".