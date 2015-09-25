Контактная группа по Донбассу снова встретится в Минске 29 сентября

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 29 сентября в Минске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дария Олифер.

В частности, она сообщила о завершении сегодняшней скайп-встречи Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Олифер добавила, что участники встречи приняли решение следующее заседание подгрупп по вопросам безопасности и политическим вопросам провести 28 сентября в Минске.

«Результаты их работы обсудят на следующий день, 29 сентября, на заседании Трехсторонней контактной группы, которое также пройдет в Минске», - сообщила она.

По информации Олифер, во время сегодняшней видеоконференции прозвучали доклады украинских и российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения сторон на Донбассе.

В сообщениях «шла речь о соблюдении режима прекращения огня. Следует отметить, что в целом этот режим на Донбассе соблюдается», добавила Олифер.