За попытку провести "Марш мира" в центре Москвы задержаны 11 человек.

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции Алексей Домников.

"Формальным поводом для задержания стали листочки с надписью "Марш мира". Задержано всего 11 человек. 7 - доставили в ОВД Мещанское, 4 - в Тверское", - сказал Домников.

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По его словам, сейчас полиция составляет протоколы об участии в несанкционированной массовой акции.

В тоже время на Суворовской площади участников марша, где планировалось провести народный сход, ждали агрессивно настроенные сторонники политики властей РФ. Они были одеты в футболки с надписью "новороссия" и держали плакаты в поддержку Путина и войны РФ на Донбассе. Данную группу полиция не трогала.