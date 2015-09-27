В Москве начался "Марш мира" против вторжения РФ в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, несколько десятков человек начали движение от Самотечной площади в сторону Суворовской площади, где в 15.30 запланирован народный сход. Некоторые участники акции одели одежду желто-голубых цветов, вышиванки или подкрепили к одежде значки с надписью "Нет войне" и "Мир Украине".

«Москва и Санкт-Петербург отказались исполнять незаконные решения мэрии и администрации и проведут в этот день «Акт гражданского неповиновения государственному произволу» - без политической символики, так как акция гражданская, а не политическая», - сказал один из организаторов акции Алексей Домников.

По словам Домникова, аналогичные акции проходят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Воронеже, в этих городах акции согласованы с властями. в Саратове пройдут пикеты. Кроме того, «Марш мира» 27 сентября» проведут в Лос-Анджелесе, США.

При это он подчеркнул, что акция в Москве не согласована. поэтому существует риск задержаний - за участие в несанкционированном публичном мероприятии.

«Народный сход по закону не требует согласования с властями. Прогулка по городу, разумеется, тоже. Но полиция все равно может счесть это массовым мероприятием, если у участников будет соответствующая атрибутика», - сказал он.

Домников отметил, чтобы не было задержаний полицией, организаторы попросили участников не брать с собой транспаранты, плакаты, флаги, ленточки и значки, а также не выкрикивать лозунги.

«Символику можно использовать только в одежде (вы можете одеться в желто-голубых цветах). Ленточки и значки, шары и цветы тоже пока еще не запрещены, но могут спровоцировать полицию. Если мы сделаем именно так, то все должно пройти мирно и хорошо, как это было на аналогичных мероприятиях, например, в Петербурге - в прошлом году 21 сентября в Питере 5 тысяч человек организованно и мирно прошли маршем в центре города, не смотря на отказ в согласовании», - сказал Домников.