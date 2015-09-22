Аваков заявил, что за преступления против активистов Майдана наказаны уже более 120 человек

За преступления против участников Майдана уже наказаны более 120 человек.

Об этом сегодня, 22 сентября, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

Он отметил, что среди лиц, которых уже привлекли к ответственности, есть как непосредственные участники преступлений, в частности убийств, так и лица, которые выдавали так называемым "титушкам" оружие со складов Министерства внутренних дел или участвовали в их организации.

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"Есть процедуры, которые требуют времени. Вы говорите, что никто не сидит и не наказан за преступления на Майдане. Это не так. Правда только в том, что, наверное, нужно опубликовать некий маркеролог всех наказанных, арестованных, задержанных и привлеченных. Из той информации, что у меня есть, их более 120 человек", – отметил Аваков.

Он также подчеркнул, что речь идет лишь о тех случаях, которые расследовало МВД. Шире информацией владеет Генеральная прокуратура Украины.