900 уголовных дел относительно преступлений к участникам Майдана объединены в одно - Ярема

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема во время сегодняшней встречи с семьями погибших участников мирных акций протеста на Майдане, проинформировали УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В частности, как отмечается в сообщении, в ходе встречи представители следственного управления предоставили информацию о ходе расследования уголовного производства, начатого по факту массовых убийств активистов, которые были совершены в центральной части Киева в течение января-февраля 2014 года.

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«Членов семей погибших проинформировали, что для повышения эффективности работы следствия в Генеральной прокуратуре Украины было создано Управление специальных расследований, а 900 уголовных производств по фактам убийств, огнестрельных ранений и нанесения тяжких телесных повреждений – объединены в общее уголовное производство», - отметили в ГПУ.

Также отмечается, что по результатам встречи генеральный прокурор дал ряд поручений, в частности о привлечении к материалам уголовного производства новых видеоматериалов, которые готовы предоставить родственники погибших.