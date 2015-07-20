Активисты пикетируют Одесскую ОГА, требуя не назначать россиянку Гайдар замом Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, участники протеста, в числе которых известные в городе проукраинские активисты, пришли к зданию ОГА на проспект Шевченко с флагом Украины и плакатами. На плакатах, в частности, написано: «Маша не наша!», «Міхо! Це твоя помилка!», «Оно нам надо?!», «Маша – гумконвой из Раши» и т. д.

Собравшиеся также разложили на асфальте большой плакат: «Волонтеры Одессы – за открытый конкурс».

Как отмечают собравшиеся, они требуют провести открытый конкурс, и им «непонятно назначение гражданки РФ».

К протестантам вышел председатель Одесского областного совета Михаил Шмушкович, который сказал, что Саакашвили сейчас в городе отсутствует, но готов встретиться с активистами вечером. В настоящее время пикетчики остаются возле здания ОГА.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили на встрече с членами Южноукраинского офиса Европейской бизнес ассоциации заявил, что намерен сделать Марию Гайдар своим заместителем.

Справка УНИАН. Мария Гайдар, 1982 года рождения, дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

Мария Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио «Эхо Москвы». Учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос», ранее — координатор молодежного движения «ДА!». Один из создателей инициативной группы «Я свободен!». С 2006 года — член Федерального политсовета СПС, с 2008 года вплоть до роспуска партии — член президиума. В 2009-2011 годах — заместитель председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.