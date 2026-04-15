США впервые потеряли разведывательный БПЛА Triton: в Defence Express рассказали подробности

В США впервые официально подтвердили потерю стратегического разведывательного беспилотника MQ-4C Triton, пишет Defence Express.

Согласно отчету командования безопасности ВМС США, аппарат разбился 9 апреля, однако точное место падения не разглашается из соображений оперативной безопасности.

Причины инцидента пока остаются неизвестными: официально не уточняется, произошла ли авария из-за технической неисправности или к этому могли быть причастны внешние факторы, в частности действия Ирана. В то же время это первый подобный случай потери беспилотника такого типа, на что обратило внимание профильное издание The War Zone.

По имеющимся данным, 9 апреля дрон, вероятно, возвращался на базу Сигонелла в Италии после выполнения задания в районе Ормузского пролива, добавляют аналитики издания.

Известно, что во время полета аппарат с бортовым номером 169804 сначала передал сигнал бедствия (код 7700), а затем – код 7400, что свидетельствует о потере управления. После этого беспилотник резко изменил курс в направлении Ирана и Персидского залива и начал стремительно снижаться – с высоты около 15 км до примерно 3 км. Впоследствии он исчез с радаров служб слежения, что, вероятно, означает отключение транспондера.

"Судя по имеющейся информации, MQ-4C Triton должен был упасть в непосредственной близости от берегов Ирана, что создает угрозу его захвата. Поэтому США необходимо как можно быстрее его найти и выловить. Учитывая, что его потеряли уже 6 дней назад, вероятно, потерянный MQ-4C Triton уже нашли", – предполагает Defence Express.

В то же время в районе вероятного падения продолжают работать другие силы наблюдения – еще один MQ-4C Triton, а также патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, которые могут быть привлечены к поисковой операции.

Среди возможных версий рассматривается и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, пишет СМИ. В частности, не исключается, что Иран мог попытаться заглушить связь с дроном или даже повлиять на его навигацию, что привело к изменению курса. Подобный сценарий уже имел место в 2011 году, когда иранская сторона перехватила контроль над американским разведывательным беспилотником RQ-170 Sentinel.

Впрочем, аналитики сомневаются, что полностью вывести из строя управление MQ-4C Triton только средствами РЭБ возможно, ведь он использует спутниковый канал связи. Поэтому не исключается и вариант физического поражения – например, повреждение антенны в результате удара зенитной ракеты. В то же время не отбрасывается и банальная техническая неисправность.

На данный момент ни одна из версий не подтверждена, и окончательные выводы будут сделаны после завершения официального расследования.

Отмечается, что MQ-4C Triton является морской версией стратегического разведчика RQ-4 Global Hawk, адаптированной для нужд ВМС США. Хотя это первая подтвержденная потеря именно этой модели, в 2019 году Иран уже сбивал ее предшественника – модификацию RQ-4A Global Hawk BAMS-D над Ормузским проливом.

Почему Норвегия не будет покупать этот дрон

Напомним, Осло представило обновленный долгосрочный план обороны на 2025–2036 годы, который предусматривает дополнительные 12 млрд долларов и отмену некоторых программ, одна из них – закупка беспилотников дальнего действия для проведения морской разведки на Крайнем Севере.

Аналитики Defense Express считают, что MQ-4C Triton мог быть отклонен из-за высокой стоимости – сотни миллионов долларов.

