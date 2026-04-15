РФ хочет дожать Мирноград и уже почти оккупировала Гришино: в DeepState рассказали подробности

Оккупанты сосредотачивают силы на юге Мирнограда.

В районе Покровско-Мирноградской агломерации Донецкой области российские захватчики продвигаются вперед. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в Telegram.

"Противник имеет возможность накапливать пехоту и технику на юге Мирнограда, в частности, за счет того, что украинские пилоты не могут туда добираться с помощью дронов", – говорится в сообщении.

Как напомнили аналитики, российские захватчики начали стягивать к южным окраинам ствольную артиллерию.

"В настоящее время накопленные ресурсы противник использует для давления на северные окраины города, чтобы дожать город и его агломерацию. Одновременно с этим происходит продвижение и закрепление врага по посадке к северу от Ровно, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Светлого", – отмечается в сообщении.

Также противник контролирует с помощью дронов "зону уничтожения" (kill-zone) в радиусе 20 км от центра Мирнограда и наносит удары по всему, что движется. Это затрудняет любое передвижение и действия в этом районе.

"Продолжается давление и продвижение в направлении Гришино из Покровска. Враг постепенно проникает в село и почти полностью оккупировал его. Все чаще фиксируются инфильтрации в районе Новоалександровки и Васильевки", – добавили аналитики.

Ситуация в Мирнограде

Как сообщал УНИАН, еще в середине февраля аналитики DeepState утверждали, что оборона Мирнограда подходит к концу. Уже тогда оккупанты пытались дожать украинских защитников в селе Светлое.

На начало марта украинские войска продолжали находиться на севере Покровска и Мирнограда, сдерживая российских оккупантов от продолжения наступления на север и северо-запад.

В конце марта сообщалось, что на Покровском направлении российские оккупанты пытаются создать котел в районе населенных пунктов Гришино, Покровск и Родинское.

10 апреля майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказывал, что Силы обороны Украины эффективно блокируют российских захватчиков в пределах Покровской городской агломерации. Это сдерживает способность оккупантов продвигаться в сторону Днепропетровской области.

