'Это мобилизационный резерв': Дикий о возвращении в Украину мужчин призывного возраста

Дикий назвал "медвежьей услугой" содействие укрывательству украинских мужчин за границей.

Возвращение в Украину сотен тысяч "евроуклонистов" – это прекрасный мобилизационный резерв, которого Украине сейчас критически не хватает. Об этом сказал в комментарии "Телеграфу" ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий по поводу инициативы канцлера Фридриха Мерца об ограничении количества украинских мужчин в Германии и содействии их возвращению домой.

"Мужчина призывного возраста, годный к службе по состоянию здоровья, во время войны должен защищать свою страну (или выполнять такую работу, которая не менее важна для воюющей страны и поэтому предусматривает призыв). Это альфа и омега, это основа конституционного права и общественного договора: есть гражданские права – есть и соответствующие обязанности, одно без другого невозможно, и обязанность защищать свою страну – самая первая и самая главная, потому что иначе просто перестанет существовать и страна, которая гарантирует тебе твои гражданские права", – подчеркнул он.

По его словам, украинские мужчины, бежавшие за границу, имеют украинский паспорт, право голоса и другие права, поэтому у них есть и обязанность защищать Украину.

"Хотят отказаться от своего долга – без проблем, пусть пишут отказ от гражданства и сдают паспорт", – сказал Дикий.

Дикий также подчеркнул, что не стоит путать гуманитарную защиту для детей, женщин и пожилых людей и возможность укрыться для здоровых мужчин призывного возраста.

"Первое – неоценимая помощь, за которую мы все, даже те, кто ею не воспользовался, должны искренне благодарить Европу. Второе – "медвежья услуга", которая вредит и Украине, и проукраинским силам в ЕС", – отметил Дикий.

При этом он сравнил ситуацию со Второй мировой войной, когда в сентябре 1939 года Великобритания и Франция, помимо поддержки Польши, еще и привлекали польских граждан на своей территории к службе.

"По сравнению с этим инициатива канцлера Мерца – "лайт-версия", очень мягкое напоминание зарубежным украинцам об их конституционном долге", – считает он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 апреля, во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев и Берлин будут работать над тем, чтобы облегчить украинским гражданам, получившим убежище в Германии, возвращение на Родину.

Он также выразил солидарность с решениями украинского правительства об ограничении выезда мужчин. По его словам, это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было единство украинского общества.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским защитникам, которые защищают государство на фронте, нужны ротации. По его мнению, компетентные службы Украины и Германии должны заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства.

