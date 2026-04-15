Революция беспилотников в Украине поменяла ландшафт наземной войны, - анализ

Украина сделала больше, чем просто бросила в бой множество дронов. Она произвела революцию в использовании беспилотников.

По мере необходимости Украине пришлось внедрять инновации в военной сфере. И к сегодняшнему дню страна стала лидером в разработке дронов и беспилотных наземных транспортных средств.

Как пишет The Jerusalem Post, к тому же, украинские военные являются крупными новаторами в использовании беспилотников именно на поле боя. Отмечается, что Украина произвела большое количество беспилотников для использования на передовой. Это необходимо, поскольку линия фронта с Россией очень длинная, а численность ВСУ не является неограниченной. Таким образом, использование беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) является ключом к успеху Украины.

"Украина сделала больше, чем просто бросила в бой множество дронов. Она произвела революцию в использовании беспилотников как в обороне, так и в наступательной доктрине", - подчеркнуло издание.

Журналисты привели еще один пример инноваций Украины: после совершенствования наступательных и оборонительных действий с использованием беспилотников, она использует беспилотные наземные транспортные средства и другие роботизированные системы.

"Это неумолимо меняет ход войны на земле. Небольшие дроны, такие как квадрокоптеры, могут вести наблюдение и сбрасывать небольшие бомбы, или "камикадзе", на войска и бронетехнику", - написало издание.

Использование наземных роботов для усиления передовых подразделений - еще один способ применения дронов. Роботы, представляющие собой маленькие вооруженные машины, помогают военным защищать позиции или выполнять логистические задачи. Роботы также могут разминировать минные поля или выполнять опасные миссии. Они также могут эвакуировать раненых.

"Возможности использования этих небольших роботизированных машин практически безграничны; все дело в их адаптации", - отметило издание.

Украина обладает сильной промышленной базой

Украина вступила в войну с мощной промышленной базой. У нее уже были представители оборонного ведомства и новаторы, готовые к масштабированию инноваций и производства. В последние несколько лет в стране произошла масштабная революция в области беспилотных систем.

"Украине пришлось делать это во время войны, а это значит, что она должна быстро производить свои системы и выяснять, что работает, а что нет".

Издание рассуждает, что война в Украине, а также ситуация на Ближнем Востоке показали, насколько эти системы необходимо масштабировать и интегрировать в боевые действия.

Дроны на войне в Украине

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал несколько систем, которые используют украинские военные на поле боя. Он также рассказал, что наземные роботизированные системы за 3 месяца выполнили на фронте более 22 тыс. миссий.

А два дня назад Зеленский заявил, что Украина впервые захватила российскую позицию, используя исключительно наземные и воздушные беспилотники.

