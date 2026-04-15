'Украинская команда' передала 117 бригаде ТрО партию генераторов и сеткометов, - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 117 отдельной бригады Территориальной обороны большие генераторы и партию антидроновых сеткометов. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" поддерживает боевые подразделения из разных регионов. Очередную партию энергоемких генераторов и сеткометов мы передали 117 отдельной бригаде ТрО Сумщины", - написал Артур Палатный.

Бойцы 117 ОБрТрО в начале полномасштабного вторжения защищали Сумщину и Донетчину. А сейчас продолжают защищать восточные границы нашего государства и выполняют задачи на самых горячих направлениях, отметил он.

"Уверен: благодаря нашей поддержке бойцы смогут еще лучше выполнять боевые задания", – добавил руководитель "Украинской команды".

Бойцы 117 бригады поблагодарили волонтеров и всех, кто помогает.

"Поверьте, эта поддержка очень качественная и очень необходима нашим ребятам, которые сегодня защищают Украину на самых горячих направлениях", - сказал военнослужащий 117 ОБрТрО Дмитрий Лантушенко.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с 2022 года передала разным подразделениям более 4000 беспилотников, сотни генераторов и зарядных станций, более 100 автомобилей и многое другое. В общей сложности военные и гражданские получили от волонтерского штаба более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: