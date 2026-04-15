Американская торговая палата раскритиковала правительственный законопроект № 14344 из-за угрозы монополизации портовой отрасли

Американская торговая палата в Украине (АТП) призывает Верховную Раду не поддерживать в текущей редакции проект закона №14344 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях" из-за существенных рисков ограничения конкуренции и усиления государственного регулирования.

Об этом говорится в пресс-релизе Палаты.

"Бизнес-сообщество призывает Парламент обеспечить прозрачные, справедливые и сбалансированные условия для развития торгового мореплавания. Предложенные законодательные инициативы в текущей редакции противоречат подходам, заложенным в основу реформирования портового сектора, и создают предпосылки для искусственного регулирования рынка", – отмечается в сообщении.

Видео дня

В АСС отмечают, что принятие законопроекта №14344 может привести к существенному снижению конкурентоспособности украинских морских портов и негативно повлияет на привлечение иностранных инвестиций в морской хозяйственный комплекс.

"Мы подчеркиваем недопустимость ограничения конкуренции и усиления монопольного положения государственных предприятий. Регулирование деятельности в морских портах должно осуществляться исключительно с целью создания равных условий для ведения хозяйственной деятельности, защиты интересов всех участников рынка и обеспечения свободного доступа к услугам", – подчеркивают в Палате.

Отдельно бизнес-ассоциация обратила внимание на недопустимость принятия регуляторных актов, дублирующих или противоречащих действующему законодательству, а также нормам европейского права, в частности Регламенту (ЕС) 2017/352 о предоставлении портовых услуг.

Правительственный законопроект №14344 предлагает ряд коренных изменений в Кодекс торгового мореплавания и Закон "О морских портах Украины". Ряд заложенных в нем норм вызывает серьезную обеспокоенность участников рынка.

В частности, документ предусматривает отмену обязанности разрабатывать методику установления ставок портовых сборов, что создает угрозу непрозрачного и неконкурентного формирования тарифов.

Кроме того, законопроект наделяет профильное министерство правом разрабатывать и утверждать Порядок предоставления буксирных услуг в портах. Это создает условия для перехода отрасли под фактический контроль ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), являющейся владельцем государственного буксирного флота. Благодаря таким изменениям государственный монополист сможет устранять с рынка небольшие и иностранные частные компании путем установления чрезмерно жестких квалификационных барьеров или непрозрачной процедуры согласования.

Также законопроект №14344 предлагает закрепить исключительное право на предоставление лоцманских услуг за государственными предприятиями. Лоцманскую службу планируется включить в состав службы капитана морского порта. В результате капитан порта одновременно станет участником рынка услуг и будет осуществлять надзор за этой же деятельностью, что создает прямой конфликт интересов.

Среди других критических нововведений – ликвидация четкого разграничения административных функций по обеспечению безопасности мореплавания и функций контроля. В случае принятия закона государственные предприятия смогут осуществлять надзор за собственной же деятельностью, что полностью нивелирует эффективность государственного контроля.

Также законопроект возлагает на портовых операторов (стивидоров) несвойственную им обязанность проверять пригодность судов к погрузке навалочных грузов и предусматривает отмену "Свода обычаев порта" – ключевого документа, устанавливающего унифицированные правила работы с учетом логистических и технических особенностей каждой отдельной гавани.

Вас также могут заинтересовать новости: