Один из самых красивых пешеходных маршрутов Европы открывается после двухлетнего перерыва

7-километровая тропа Vereda do Areeiro на Мадейре была закрыта в 2024 года в целях безопасности из-за последствий масштабных лесных пожаров.

Захватывающая дух тропа PR1 Vereda do Areeiro на португальском острове Мадейра, соединяющая три самые высокие точки этого архипелага, вновь откроется для пеших туристов в апреле 2026 года после двухлетнего закрытия.

Как пишет Euronews Travel, тропа была вынуждена закрыться в 2024 году из-за лесного пожара, который повредил ее большую часть. В течение последующтх двух лет проводились масштабные работы по повышению безопасности на маршруте.

Открытие маршрута совпадает с проведением ультрамарафона Madeira Island Ultra Trail Running Challenge 25-26 апреля 2026 года.

Отметим, PR1 Vereda do Areeiro маршрут проходит через вершины Пику-ду-Арейру (1818 м), Пику-дас-Торрес (1851 м) и Пику-Руиву (1862 м). Примерно за 3,5 часа туристы проходят через туннели, высеченные в вулканических породах, крутые хребты и панорамные виды над облаками.

Также по пути фанаты хайкинга преодолевают Центральный горный массив – охраняемую территорию, известную своим уникальным биоразнообразием.

При этом за проход по тропе туристам придется заплатить по 10,50 евро, что значительно больше стандартных 4,50 евро для других классифицированных пешеходных маршрутов острова.

"Более высокие требования к техническому обслуживанию и новая инфраструктура оправдают повышение платы за доступ", – заявили местные власти.

Взносы от этих сборов идут на поддержание троп, повышение безопасности и охрану окружающей среды, а также помогают регулировать поток посетителей.

Плата за вход на туристические маршруты на Мадейре

Как сообщал УНИАН.Туризм, в 2025 году на португальском острове Мадейра были введены новые правила для пешеходных маршрутов, направленные на защиту природы и улучшение впечатлений посетителей, включая поэтапный доступ посетителей в течение дня для уменьшения скопления людей в часы пик и снижения нагрузки на экосистемы острова.

Эти правила вступили в силу 1 января 2026 года. С тех пор плата за доступ к таким маршрутам, как 6-километровый Vereda da Ponta de São Lourenço, 5,6-километровый Vereda do Pico Ruivo и 10,6-километровый Levada do Rei, составляет 4,50 евро.

Жители Мадейры освобождены от уплаты таких сборов, хотя предварительная регистрация обязательна для всех.

