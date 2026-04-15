Трамп объявил об открытии Ормузского пролива

По словам Трампа, США и Китай ведут разумное и очень плодотворное сотрудничество.

Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив. Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это также ради них - и ради всего мира", - написал президент США.

Также, по словам Трампа, Китай согласился не поставлять оружие Ирану.

"Президент Си Цзиньпин крепко меня обнимет, когда я приеду через несколько недель. Мы ведем разумное и очень плодотворное сотрудничество. Разве это не лучше, чем воевать? Но помните: если придется, мы очень хорошо воюем, гораздо лучше, чем кто-либо другой", - добавил президент США.

Напомним, что 12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива американским флотом. Он пожаловался, что мирные переговоры в Пакистане фактически провалились, что побудило его пойти на такие меры.

По словам Трампа, Военно-морские силы США начали процесс блокирования всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него, а другие страны будут участвовать в этой блокаде.

По данным Bloomberg, Великобритания не участвовала в предлагаемой США блокаде Ормузского пролива. Вероятно, это создало еще один пункт разногласий между Трампом и премьер-министром Британии Киром Стармером по поводу конфликта в Иране.

Кроме того, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что блокада Ормузского пролива будет противоречить интересам международного сообщества. Он призвал все стороны к спокойствию и сдержанности.

