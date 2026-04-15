Дуэт Великобритании и Украины выиграл в США конкурс на создание боевых дронов, - Axios

Британская компания Skycutter планирует расширить свое производство в США.

В феврале США объявили конкурс на создание боевых дронов. Победу в нем одержала небольшая британская компания, имеющая опыт работы на передовой в Украине и производственные мощности в Атланте. Об этом пишет Axios.

Речь идет о компании Skycutter, которая набрала общий балл 99,3 на первом Gauntlet. Это соревнование по пилотированию ударных дронов в Форт-Беннинге, штат Джорджия. Второе место заняла калифорнийская стартап-компания Neros с результатом 87,5.

"Мы очень нервничали перед началом соревнований, но показали чрезвычайно высокие результаты по сравнению с конкурентами. Мы просто блестяще выполнили все задачи, которые нам поставили", - рассказал Axios Винсент Гарднер, операционный директор Skycutter.

Отмечается, что Skycutter соревновался с Shrike 10-F - 25-сантиметровым дроном с видом от первого лица, которым можно управлять через оптоволоконный кабель, что предотвращает электронное заглушение и подделку сигналов. Этот беспилотник был создан благодаря сотрудничеству с украинской компанией SkyFall, с которой Skycutter тесно сотрудничал в прошлом.

"Они производят по одному дрону каждые 23 секунды, 123 000 единиц в месяц", - сказал Гарднер о SkyFall, "и мы перепроектировали его вместе с ними, чтобы исключить любые китайские детали или компоненты, что является одним из требований программы Drone Dominance".

Он добавил:

"Многие, на мой взгляд, предложили слишком сложные решения. Эти дроны похожи на механических ос".

В то же время в ближайшее время компания Skycutter планирует расширить свое производство в США.

"Мы, по сути, используем эту возможность, чтобы высунуть голову из-за парапета, двигаться быстро и ускорить установление собственного доминирования в промышленной базе беспилотников на западных рынках в партнерстве со SkyFall. Это, как вы можете себе представить, открыло для нас огромное количество возможностей", - подчеркнул Гарднер.

