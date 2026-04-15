ЕС готовится предоставить Украине многомиллиардный транш: Politico выяснило, когда поступят деньги

Еврокомиссар Марта Кос надеется, что в ближайшее время начнутся официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Европейский Союз в четверг, 16 апреля, может объявить о выделении Украине нового транша в рамках программы Ukraine Facility. Об этом во время общения с журналистами заявила еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Марта Кос, пишет Politico.

Отмечается, что Украина может получить 2,5-2,7 млрд евро, поскольку Киев наконец-то осуществил необходимые реформы в рамках программы Ukraine Facility, которую ЕС запустил в 2024 году. Она должна действовать до 2027 года и предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро в форме грантов и займов для обеспечения макрофинансовой стабильности, восстановления инфраструктуры и поддержки реформ на пути к евроинтеграции. Согласно условиям программы, Украина для получения транша должна принять определенный перечень законодательных актов и провести необходимые реформы.

Кос также выразила надежду, что в скором времени будут начаты официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как известно, Венгрия в конце 2025 года заблокировала этот процесс. Однако Еврокомиссия разрешила начать "технические переговоры", то есть выполнять условия для закрытия переговорных разделов о вступлении Украины в ЕС до начала официальных переговоров.

Видео дня

Помощь Евросоюза для Украины – последние новости

В декабре 2025 года лидеры стран-членов Евросоюза достигли договоренности о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро в течение 2026-27 годов. Однако окончательное утверждение этого решения заблокировал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Даже после поражения на парламентских выборах партии Виктора Орбана "Фидес" ЕС не спешит выделять Украине кредит. Пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам бюджета Балаж Уйвари заявил, что Украина сможет получить первый транш из кредита в размере 90 млрд евро во втором полугодии 2026 года. Впоследствии в ЕС пояснили, что, вероятно, речь идет о конце второго квартала.

