Заместителем Саакашвили станет дочь известного российского министра Егора Гайдара

Об этом сообщает издание "Думская".

Только что губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил своего нового заместителя — российского оппозиционного политика и общественного деятеля Марию Гайдар.

По словам Саакашвили, она будет заниматься социальной сферой. Официального назначения еще не было — его в ближайшее время подпишет президент.

"На Одессу смотрит вся Украина, вся Европа и вся Россия. И успешные изменения в Одессе повлияют на ситуацию в мире, — сказала Гайдар после представления. — Я хочу, чтобы украинцы знали, что русский народ — это не только правительство. И там есть люди, которые смотрят на вашу страну с надеждой".

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Мария Гайдар также известна как журналист радио "Эхо Москвы". Приходится дочерью Егору Тимуровичу Гайдару и правнучкой писателю Аркадию Гайдару.