Украинские полярники сняли невероятное явление в Антарктике (фото)

Интересное атмосферное явление – венец вокруг Луны – заметили украинские полярники над станцией "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Речь идет о том, что это оптическое явление имеет вид цветных или светлых кругов, расположенных близко к лунному диску. В целом венец можно наблюдать вокруг Солнца, ярких звезд и других источников света. Он возникает, когда перед светилом появляется тонкий слой облаков или тумана, состоящий из мелких капель воды или ледяных кристалликов, которые становятся препятствиями для света. В результате лучи дифрагируют – огибают эти частицы, "рисуя" на небе венец.

"Чем однороднее капли или кристаллики, тем ярче, четче и радужнее будут цвета. "Идеальный" венец повторяет в каждом кольце расцветку радуги. Таких разноцветных колец вокруг источника света может быть несколько, но обычно не более трех. Иногда венец может искажаться (иметь неровную окружность) из-за разницы в размерах капель или кристаллов в разных частях облаков", – объясняют ученые.

Как подчеркивают в центре, венец – отдельное оптическое явление, то есть он не является разновидностью гало. Гало имеет менее выраженные цвета и расположено на большем расстоянии от источника света, обычно его угловой радиус составляет 22°, тогда как у венца – около 5°, говорят исследователи.

Они добавляют, что гало образуется, когда атмосфера насыщена крупными кристаллами льда: свет в них преломляется и отражается. Из таких кристаллов состоят перисто-слоистые облака, которые "живут" в верхнем ярусе тропосферы. Именно из-за них часто возникает гало.

В то же время венец появляется на фоне высококучевых или тонких высокослоистых облаков, которые находятся в среднем ярусе.

Ученые обнародовали фото венца и гало, чтобы люди могли сравнить эти интересные явления.

Белая радуга появилась в Антарктике – что известно

Как писал УНИАН, в Антарктике украинские полярники зафиксировали белую радугу. Это атмосферное явление связано с размером капель воды, через которые преломляется и рассеивается свет. В крупных каплях происходит разделение белого света на различные цвета видимого спектра. Каждый пучок распространяется по своей траектории, не смешиваясь с другими – именно так радуга приобретает яркие цвета. В то же время, если капли уменьшаются, световые пучки смешиваются – тогда цвета становятся менее выраженными вплоть до полного побледнения.

