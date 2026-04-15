'Может себе позволить': Билык ошеломила дорогостоящим подарком от поклонника

В начале апреля певице исполнилось 56 лет.

Известная украинская певица Ирина Билык рассказала, как получила от друга-поклонника в подарок автомобиль Tesla.

"Я уже ее поменяла. Мы дружили очень много лет, и он может себе позволить такие подарки", - заявила исполнительница в комментарии "Радіо П’ятниця".

Певица не стала уточнять, кто именно ей сделал такой подарок. Ранее в СМИ писали, что к 30-летию творческой деятельности Билык подарили новейший электрокар Tesla Model 3 стоимостью около 1,7 миллиона гривень

Видео дня

Также в беседе артистка вспомнила ссору со своим бывшим мужем, хореографом Дмитрием Коляденко. В разгаре перепалки экс-супруг певицы выбросил диван с 13-го этажа.

"Он упал и пробил крышу ресторана. Это была зима. И потом тот диван не убирали до весны. Они не знали, с какого этажа то упало. А мы всегда смотрели и боялись, что они к нам поднимутся, и придет милиция и будет нас арестовывать", - поделилась Билык.

Кроме того, певица рассказала, что в свое время работала в ЖЭКе:

"Секретаршей, на Арсенальной (в Киеве - УНИАН). Хотела работать, потому что нужны были деньги. Нужно было записывать песни. Я зарабатывала 70 карбованцев в месяц".

Напомним, 6 апреля 2026 года Ирине Билык исполнилось 56 лет.

