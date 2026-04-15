Когда Украина получит €90 миллиардов и станет ли Фицо 'вторым Орбаном' в ЕС, – экономист

Победа Мадяра в Венгрии не означает, что Киев сразу же получит деньги.

Украина должна получить первую часть финансовой помощи от Европейского Союза, общий объем которой составляет 90 миллиардов евро, в июне. При этом у официального Киева есть деньги на государственные расходы по крайней мере до конца мая.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН отметил, что после снятия вето со стороны Венгрии, которое блокирует кредит ЕС, Словакия вряд ли станет препятствовать европейскому финансированию Украины. Также он объяснил предыдущее заявление европейских дипломатов о том, что Киев сможет получить деньги только в конце второго квартала.

"Никто ничего не откладывает. Если Венгрия полностью снимет свои замечания, чисто технически ЕС не предоставит деньги раньше, чем в июне. Это как раз конец второго квартала", – говорит Пендзин.

После победы на выборах в Венгрии Петера Мадяра, партия которого получила конституционное большинство в парламенте, действующий премьер-министр Виктор Орбан сложит свои полномочия. Перед этим он может снять вето на помощь Киеву, или это сделает уже сам Мадяр и его "Тиса", которые быстро сформируют правительство, имея большинство депутатских мандатов. И только после этого Евросоюз сможет выпустить облигации для обеспечения кредита для Украины.

"У ЕС нет денег, этот кредит будет финансироваться за счет выпуска евробондов и их продажи на финансовых рынках. Для того чтобы осуществить выпуск евробондов, накопить средства и предоставить Украине первый транш, потребуется как минимум месяц. Если решение будет окончательно принято до конца апреля, то, считайте, май и половина июня им понадобятся, чтобы все это сделать. В лучшем случае в июне мы получим первый транш", – объясняет Пендзин.

Европа искала другие пути, кроме заблокированного Венгрией, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, напоминает экономист. В то же время Киев получил первый транш от Международного валютного фонда в размере 1,5 млрд долларов в начале марта. Пендзин подчеркивает, что сейчас все зависит от народных депутатов – получит ли Украина в ближайшее время и второй, аналогичный по объему, транш в июне. Тогда денег в госбюджете точно не будет недоставать.

"ЕС выделил нам 1,4 млрд евро за счет средств от доходов замороженных российских активов. Сейчас, собственно, принципиальный вопрос, чтобы МВФ выделил нам второй транш – вот почему сейчас все так пристально следят за этими структурными законопроектами в Верховной Раде. В принципе, мы перекрываемся, то есть деньги будут. Если только Рада сработает своевременно. На май деньги есть. На июнь не было, но я думаю, что в июне этот транш должен поступить. В принципе, все складывается", – говорит экономист.

В то же время с отстранением кремлевского друга Орбана от власти, которую он удерживал 16 лет, пророссийские симпатики в пределах ЕС не заканчиваются. Часто в унисон с ним выступал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако Пендзин не считает, что словацкий лидер может так же наложить вето на кредитование Украины, как это сделал его венгерский коллега.

"Фицо гораздо осторожнее, чем Орбан. Быть в фарватере Орбана – это одно, а самому выступать против – это другое. Словакия – это не Венгрия. Более того, местный НПЗ Slovnaft полностью принадлежит венгерской MOL Group. Даже с этой точки зрения, Фицо не очень-то будет сопротивляться в одиночку. Не преувеличивайте его возможности", – уверяет спикер.

В любом случае, пока никаких активных действий вокруг 90 млрд евро для Украины не происходит, хотя заявлений звучит много. Киев, как и до 12 апреля, продолжает ждать изменения решения Орбана – или окончательной смены самого Орбана на посту премьера.

"Давайте не будем торопиться. Здесь много позиций, но все они все равно должны проходить через Европейский Совет. Мы смотрим, как будет дальше, потому что, кроме заявлений, никто ничего не делал", – подытожил Пендзин.

Кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины – главные новости

Киев рассчитывает получить от Европейского Союза согласованный ранее беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. На военную помощь должны направить 60 млрд евро, остальные 30 млрд евро – на бюджетные расходы.

Петер Мадяр, победивший на выборах в Венгрии и ставший премьер-министром страны, заявил, что Виктор Орбан, покидающий этот пост, снимет вето на европейские деньги для Украины, как только получит нефть через восстановленный трубопровод "Дружба".

