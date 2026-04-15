Как военные отпраздновали Пасху на передовой: большой груз на фронт, доставка пасок с помощью дронов и помощь фонду 'Надія'

Накануне Пасхи украинские военные получили как праздничные наборы, так и технику, необходимую для выполнения боевых задач. Помощь доставили на Харьковское, Покровское и Запорожское направления, а часть пасхальных подарков передали непосредственно на позиции с помощью беспилотников.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" вместе с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем, президентом фонда Витой Присяжнюк и партнерами доставили эту помощь военным на передовую. Инициативу поддержали и партнеры фонда – Анатолий Шкрибляк, Артем Чаплыгин и Антон Бахур.

Помощь "Спецподразделению Тимура"

"Спецподразделение Тимура" ГУР – одно из подразделений, выполняющих задачи на самых сложных участках фронта. Его бойцы участвовали в освобождении острова Змеиный, деоккупации Волчанского агрегатного завода, рейдах во временно оккупированном Крыму, а также в сдерживании противника в Сумской области и во время боев за Покровск.

Накануне Пасхи бойцам подразделения передали очередную партию помощи. В нее вошли мотоциклы, зарядные станции, беспилотники Mavic и другое оборудование. Этот груз обеспечивает автономную работу подразделений в полевых условиях и сразу распределяется между боевыми группами.

В передаче приняли участие бойцы формирований, входящих в состав подразделения, в частности командир батальона "Братство" Алексей "Боргезе" Середюк, командир РДК Денис Капустин "WhiteRex", военные с позывными "Бравый", "Янки" и другие.

"Братство" и доставка пасок дронами

Технику от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" получают и бойцы батальона "Братство" – христианского добровольческого подразделения специального назначения в составе ГУР. Подразделение имеет значительный боевой опыт: от обороны Киевской области в первые месяцы полномасштабного вторжения до выполнения задач на востоке, юге и участия в операциях в глубоком тылу противника.

Накануне Пасхи, кроме техники, на запорожское направление команда "Надежды" доставила праздничные наборы – куличи, сало и другие продукты.

В день Воскресения Христова эти подарки передали бойцам непосредственно на пехотные позиции – их доставили дронами. Пакеты упаковали в коробки, закрепили на беспилотниках и сбросили прямо бойцам на позиции. Военные могут находиться там по несколько дней, а иногда и недель, не имея возможности покинуть свои позиции. Поэтому это фактически единственный способ передать что-либо на такие участки. Именно так пасхальные подарки в этом году дошли до пехотинцев "Братства".

Юбилейная 400-я миссия на передовую

В пасхальные дни состоялась и юбилейная 400-я миссия фонда "Надежда" во главе с Валерием Дубилем на фронт. Помощь доставили сразу в несколько направлений – Запорожское, Покровское и Харьковское.

Военным передали пасхальные панеттоне, детекторы дронов Fox, зарядные станции и системы спутниковой связи Starlink. Помощь получили подразделения Сил обороны, в частности Управление СБУ в Харьковской области, пограничный отряд имени Евгения Пикуса, полк беспилотных систем "Кракен", боевые подразделения Национальной полиции, бригада "Рубеж", 225-й отдельный штурмовой полк и другие подразделения.

"Мы постоянно на связи с военными и четко понимаем их потребности. Каждая наша поездка – это конкретный ответ на запрос с фронта. Переданное оборудование сразу же поступает в работу, помогает выполнять боевые задачи и сохранять жизни наших защитников", – отметил Валерий Дубиль.

Вместе с техникой и продуктами на передовую передали и детские рисунки и письма. Их подготовили воспитанники детского сада из прифронтовой Днепропетровщины.

Всего с начала полномасштабного вторжения Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надежда" на фронт переданы десятки автомобилей, сотни мавиков, зарядных станций и генераторов, системы спутниковой связи Starlink, детекторы дронов, более 300 систем радиоэлектронной борьбы, а также 315 аппаратов для непрямого массажа сердца Easy Pulse и другое критически важное оборудование.

