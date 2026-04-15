Зачем россияне хотят создать в Украине буферные зоны: ответ эксперта

В Сумской области россияне ищут возможности для достижения успеха, но у них это не получается.

Россияне хотят создать буферные зоны для того, чтобы расфокусировать Силы обороны, это касается и Сумской области. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

"Санитарная, буферная зона, неважно, как они их хотят назвать, но по факту это очередная точка напряжения для Вооруженных сил Украины. Какова логика? Чем больше для Вооруженных сил Украины будет таких вот пульсирующих, горячих точек, тем больше Генштаб растягивает свое внимание, вынужден реагировать, направлять туда дополнительные войска, дополнительные силы, дополнительную технику", - заявил он.

В таком случае, по словам эксперта, внимание Вооруженных сил должно быть расфокусировано на все эти направления.

Видео дня

"Сил не должно, по логике россиян, хватить на всех направлениях. И там, где тонко, там должно, по замыслу Российской Федерации, порваться, оборона рвется, и они в нашу эту оборонную брешь заливают максимальное количество своих военных и получают прорыв", - сказал Ступак.

По его словам, в Сумской области россияне ищут возможности для достижения успеха, но у них это не получается.

Буферная зона в Сумской области: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают попытки расширить буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области.

DeepState заявляет, что началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а сегодня продолжается давление в районе Миропольского, где можно увидеть продвижение противника.

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны на карте) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.

