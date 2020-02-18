«Кулуарность приведет к эскалации»: нардеп Палица обратился к Зеленскому относительно ситуации на Донбассе

Народный депутат призвал президента сотрудничать с парламентом.

Кулуарность в принятии важнейших решений относительно военных действий на Донбассе приведет к эскалации конфликта. Об этом с трибуны Верховной Рады 18 февраля заявил народный депутат от группы «За будущее» Игорь Палица.

Он призвал президента Владимира Зеленского к диалогу с парламентом. Кроме того, по мнению депутата, министр иностранных дел и министр обороны должны были бы срочно встретиться с народными депутатами в связи с обстрелами на Донбассе.

«Действительно, все СМИ и штаб заявляют о нападении российских войск на наших военных и на наши территории. Хочу обратиться к Дмитрию Александровичу (Дмитрий Разумков – спикер ВР) и предложить пригласить на закрытую встречу, на открытую встречу министра иностранных дел, министра обороны. Потому что эта кулуарность, которая была все пять лет предыдущей власти, когда они кулуарно договаривались о чем-то в Минске, что-то подписывали, парламент не знал, народ не знал, привела к тому, что мы потеряли десятки тысяч наших братьев и сестер. Давайте искренне и открыто разговаривать с парламентом», – заявил Игорь Палица.

«Я хочу обратиться к президенту. Господин президент, вам будет легче принимать решения в Нормандском формате, принимать решения, когда вы будете встречаться один на один или в компании с другими президентами с Путиным, если за вами будет стоять парламент и будет согласие или помощь парламента в вашем нелегком труде», – добавил он.

«Кулуарность снова приведет к тому, что мы получим эскалацию на востоке, и с помощью оружия нам будут говорить, что вы обещали – выполняйте. Этого нельзя допустить», - подчеркнул народный депутат.