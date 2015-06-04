Полный текст ежегодного послания Порошенко Верховной Раде

Вместе с дерегуляцией и приватизацией, еще одним элементом нашей антикоррупционной стратегии является деолигархизация. Но она не сводится только к этому. Митрополит и выдающийся общественный деятель Андрей Шептицкий, 150-летие со дня рождения которого мы будем отмечать в конце следующего месяца, в своей книге-руководстве "Как строить родную хату" писал: "Тирания более опасна, чем исковерканная аристократия или олигархия, но эта опять хуже и опаснее от демократии".

Любой ученый, который исследует типологию политических режимов, скажет, что так называемая конкурентная олигархия действительно лучше авторитаризма и является переходным этапом к либеральной демократии. Некоторые страны на подобный транзит потратили десятки, а некоторые и сотни лет. Но у нас нет столько времени! И действовать надо немедленно. И я хотел бы, чтобы все поняли - это война не с отдельными личностями, это – война с системой.

Что же делает государство? Знаковые наши с вами действия: закон о так называемых 50+1 акция, закон о рынке газа и решениях СНБОУ по рынку электроэнергетики и угля. Из непрозрачного газового угара больше не зажигаются звезды рейтинга "Форбс". И угольными дотациями из бюджета мы больше не будем кормить угольно-металлургических баронов. И там, где у государства есть контрольный пакет, он будет контрольным в реальности, а не только на бумаге.

Что я получаю в ответ на такую политику? Лязг оружия частных армий, замаскованих под шахтеров "титушек", провоцирование веерных отключений электроэнергии, закрытие заводов, ужасный черный пиар.

Каждый, кто подлежит деолигархизации, вооруженный большим общенациональным каналом и, обороняясь, стреляет по мне из всех информационных "градов". Не у каждого из них есть ручной, зависимый и лояльный политический проектик, из которого они мечтают вырастить спокойную перспективу для себя и ужасное будущее для Украины.

Остановит ли меня такое сопротивление? Нет! Курс на деолигархизацию будет продолжен, с позиции моей самодостаточности и независимости, чего бы это мне не стоило. Потому что без победы в этой борьбе Украина не выживет.

Частный бизнес должен управлять лишь собственными предприятиями, а не пастись в государственных компаниях или питаться бюджетными потоками. Так, власть должна вести диалог с крупными предпринимателями, потому что они создают рабочие места. Но бизнес не имеет права говорить с государственной властью на языке ультиматумов.

Кстати, одним из важных решений в рамках деолигархизации и связанной с этим демократизации должен стать переход к бюджетному финансированию политических партий. И как бы тяжело нам сейчас не было, эти расходы я также считаю приоритетными, ибо независимость демократических сил является ключевым элементом демократии в Украине.

В прошлом году я лично профинансировал свою президентскую кампанию. Издержки моей политической силы на парламентских выборах также имели прозрачные источники. И я ни от кого не завишу. Никому, кроме украинского народа, не обязан. Приятно иметь такую самостоятельность в принятии решений, которой другие в условиях отсутствия бюджетного финансирования, похвастаться не могут, под какие бы патриотические флаги они не красились. Партии и фракции должны зависеть только от избирателей, и бюджетное финансирование – это шаг к такой цели. И не случайно это условие вложено в антикоррупционный пакет, который мы должны принять в рамках безвизового режима, и я рассчитываю здесь на поддержку Парламента.

***

Неотъемлемая часть деолигархизации – демонополизация, потому что именно монополии, паразитирующие на государственных ресурсах, являются экономической основой олигархии. Потери от картельных сговоров сейчас в Украине оцениваются в пределах от 10 до 22% ВВП. До 40% товаров и услуг реализуются сейчас на монополизированных рынках. Это убивает стимулы к эффективности, к снижению цены, к модернизации и повышению качества продукции.

Начать пришлось с чистки самого Антимонопольного комитета, который до недавнего времени, извините за масло масляное, был монополизирован монополистами. 80% тепловой генерации – в одних руках, а комитетчики, хоть бы глазом кто моргнул, говорят - монополии нет.

Вчера в Нацсовете реформ я дал установку новому, наконец выбранному и утвержденному председателю Антимонопольного комитета, применить лучшие мировые антимонопольные практики. Я же буду действовать с такой решительностью, с какой сто лет назад Теодор Рузвельт на основе антитрастовского законодательства прекратил злоупотребления олигархов и вернул в США экономическую конкуренцию.

Надо принять политическое решение об ограничении максимальной доли на определенных рынках уровнем максимум в 50%, а в наиболее важных - тридцать процентов. И за этими новыми правилами раздробить монополистов. Выбор им оставить таким: или повиноваться жесткому регулированию государства, или продавать долю своего присутствия.

***

Именно свободное конкурентное предпринимательство должно стать основой нашей экономической модели. Хотелось бы, чтобы такому видению отвечала и налоговая реформа, которая сейчас обсуждается в Правительстве и Парламенте. Традиционно предыдущие правительства рассматривали налоги только с точки зрения фискальной функции. Я уверен, что сейчас нам с вами надо задействовать стимулирующую составляющую налогов.

Я вроде не должен вмешиваться в экономические процессы, потому что в нашей парламентско-президентской модели это прерогатива Правительства и коалиции. Однако образование и опыт диктуют профессиональный взгляд на логику хозяйственных процессов. Чтобы в достаточной степени приумножить национальное богатство и обеспечить высокие темпы экономического роста, нам нужны, прежде всего, экономическая свобода и освобожденная экономика, энергия украинского предпринимательства, которая ничем не будет сдержанная. Делить нечего, приумножать – надо. Пока что не к социал-демократии, сегодня нам больше пригодятся азы тэтчеризма и рейганомики.

Есть основания осторожно надеяться, что в экономике мы пережили самое трудное. И я очень надеюсь, молюсь о том, чтобы этот год в истории Украины был самым тяжелым. И чтобы на нашу землю пришел мир, пришли реформы. Которые мы совершили. И пришел экономический рост. И если нам только удается избежать и удастся, я уверен, сейчас усилиями международной коалиции, которую мы сформировали, удастся избежать полномасштабного вторжения и удержаться в рамках мирного процесса, еще раз подчеркиваю - со следующего года должен начаться период послевоенного восстановления страны. Возобновится экономический рост и, соответственно, появятся ресурсы для того, чтобы снимать самые острые социальные проблемы, уделять должное внимание образованию, науке, культуре, здравоохранению.

Мы уже получили небольшие дополнительные поступления в бюджет – частично инфляционного происхождения, частично благодаря детенизации. И просил бы Правительство ускорить хотя бы на несколько месяцев позиции рассмотрения инфляции и возможной индексации зарплат и пенсий. Делать, безусловно, это следует аккуратно, избегая каких-либо популистских шагов, чтобы не спровоцировать, как это ранее уже много раз случалось, гиперинфляцию, чтобы не дестабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране. И брать во внимание то, что часть дополнительных доходов мы все еще вынуждены будем отправить на украинскую оборону.

Следует выполнить все требования закона о прекращении начисления любых спецпенсий с 1 июня текущего года для депутатов, министров, судей, прокуроров, таможенников и пр.

В-третьих - как можно скорее принять закон о единых принципах начисления пенсий. То, чего не делалось 23 года. В-четвертых - дать людям возможность воспользоваться, кроме солидарной, накопительной пенсионной системой, а по их желанию – и услугами негосударственных пенсионных фондов.

И, кстати, напомню, что в тяжелом диалоге с МВФ совместными нашими усилиями, для чего требовалось много часов переговоров, нам удалось снять их требование о повышении пенсионного возраста, несмотря на то, что это – общемировая тенденция.

Говоря о наиболее острых социальных проблемах, не могу обойти молчанием тему тарифов. Это – одна из самых тяжелых и болезненных реформ, большей за которую, наверное, уже не будет. Мы приняли чрезвычайно сложные и стратегически правильные решения. Нет возврата назад к беспрецедентной ситуации с коррупцией в газовой сфере, к дефициту НАК "Нафтогаз", который превышал 130 миллиардов гривен и этот дефицит покрывался из средств налогоплательщиков государственного бюджета. И сегодня об этом мы должны говорить. Это та цена, которую платил украинский бюджет и украинский налогоплательщик за непрозрачность формирования тарифов. Они все равно дотировались. Но вешалось это на государственный долг, который вел Украину в дефолт. И на сегодняшний год, уже в 2015 году, этот дефицит в 130 миллиардов гривен значительным образом сократился. И я надеюсь, что в этом году он составит 30-35 миллиардов.

Стоит помнить, что из всех вариантов решения устаревшей тарифной системы, а в прошлом, до реформы, это просто напоминало позицию страуса, который не видел и не собирался видеть тех проблем, которые нарастали. И из тех вариантов, которые обсуждались с МВФ, удалось отстоять наименее жесткий, так как предыдущие требования были значительно более рискованными для Украины и украинского народа. Он был бы еще мягче, если бы предыдущие правительства не затягивали с решением этой проблем и не дурили МВФ обещаниями, которые и не думали выполнять. К сожалению или к счастью, эта участь выпала нам.

И главное, что мы должны сделать сейчас и до начала отопительного сезона – обеспечить адресную, очень простую и очень надежную защиту малоимущих через механизм субсидий. Для тех, у кого мало денег и низкое потребление, рост тарифов должен быть незаметным, они не должны расти. Средства, которые они тратят, должны быть теми же самыми. И после коренного реформирования системы субсидий, право на такую помощь от государства не может быть ограничено ничем. Местные органы власти должны обеспечить оформление субсидий всем украинским семьям, которые нуждаются, сколько бы их не обратилось с соответствующими заявлениями.

Для того, чтобы усовершенствовать систему субсидий, привести ее в полное соответствие с лучшими мировыми практиками и стандартами, мы привлечем одну из известнейших мировых консалтинговых компаний, которая уже к сентябрю должна значительным образом упростить механизм доступа к субсидиям - он должен быть автоматический. Систему образования тарифов также проверим силами нескольких авторитетных международных аудиторов. И я призываю политиков не проводить дискуссии на шоу, а участвовать в работе этих компаний с конкретными предложениями о проверке правил начисления тарифов.

Хочу предложить еще несколько шагов, которые позволят лучше защитить малоимущих. Мы больше никогда не будем дотировать загородные дворцы такими же ценами на газ и электричество таким же ценам, как сельские мазанки! И упростить и увеличить субсидии в первую очередь для жителей села, которые живут в частных сельских домах. Я собираюсь внести проект закона о полном раскрытии информации о формировании тарифов. Нет нам там чего прятать. Эта информация абсолютно доступна и должна быть понятна и прозрачна для каждого.

Требую до начала отопительного сезона сделать актуализацию норм потребления тепла для домов без приборов учета тепловой энергии. Для таких домов следует произвести перерасчет, исходя из фактической продолжительности и температуры предыдущего отопительного сезона. По предварительным расчетам, это позволит перенести от 10 до 15% от уже уплаченных средств за тепло в прошлую зиму как аванс на следующий год. Это справедливо, это честно и мы должны это делать. Это – реальный план защиты людей в условиях тяжелой, обусловленной, в том числе и меморандумом с МВФ, тарифной реформы.

С моей стороны было бы крайне безответственно прибегать к различным радикально-популистским шагам, которые обычно традиционно объясняются любовью к Родине и народу, а в результате конечными последствиями сильнее всего бьют в первую очередь именно по простым людям.

Декоммунизация, когда уже на то пошло, – это не только памятники сносить. Коммунизм надо, прежде всего, выветривать из головы. Но я, к сожалению, и в этом зале вижу много желающих перехватить у покойной уже надеюсь КПУ, левые лозунги.

***

Относительно политических приоритетов - ключевыми являются демократизация и децентрализация. Мы не просто сохранили Украину, во время войны мы сохранили ее демократической, хотя на ограничение прав и свобод имели полное моральное и, кстати, юридическое право в виде закона о военном положении. Но я, несмотря на политическое давление со всех сторон, несмотря на то, что правовой режим военного положения предоставлял значительно больше власти лично мне, не мог на это пойти. Я понимал, каким шоком и испытанием его введение станет для моих соотечественников. Только представьте, что это состояние допускает и цензуру, и запрет деятельности партий, и ограничения на передвижения по стране, и комендантский час, и всеобщую мобилизацию, и конфискацию имущества и денег на нужды обороны.

Мы строим демократию потому, что мы в нее верим, потому что она является нашей ценностью. Украина может существовать только как демократия, иначе нас не будет, потому что авторитарная Украина останется без поддержки мира, потеряет одну из ключевых отличий от России и станет, в конце концов, ее добычей.

Поэтому я и остаюсь на платформе парламентско-президентской республики, и стану первым Президентом, который не собирает полномочия под себя, а делится ими с общинами в рамках стратегического курса на децентрализацию.

Уже с начала 2015 года мы укрепили финансовую базу местного самоуправления. Бюджеты городов выросли в среднем на 30% уже, и эти деньги в свободном доступе, а не так, как когда-то, когда их надо было зубами выгрызать из Госказначейства.

Надеюсь, что Конституционная комиссия вот-вот завершит проект изменений к Основному закону в части децентрализации, а вы, уважаемые народные депутаты, уже на текущей сессии направите эти изменения в Конституционный Суд, чтобы осенью их принять уже окончательно. Таким я вижу календарь этой реформы.

Принципиальной важности замечания. Децентрализация не имеет ничего общего с федерализацией. Украина была, есть и будет унитарным государством! И есть круг вопросов, в которых децентрализация не коснется никоим образом, где наоборот – роль центра увеличится. Это касается обороны, национальной безопасности, внешней политики и борьбы с коррупцией, соблюдения законности, прав и свобод граждан, территориальной целостности Украины.

Следовательно, децентрализация может стать реальностью уже после осенних выборов органов местной власти и местного самоуправления. Странно, что до сих пор есть люди, которые считают допустимой отсрочку выборов. В нашей истории такое уже случалось, но я вам гарантирую – больше не повторится. Раньше – пожалуйста, позже - нельзя. Вы в Европе и мире такого не увидите. Дата голосования определена действующей Конституцией, здесь все предельно ясно. Единственное, чего я жду от вас, мои дороги партнеры, дорогая Верховная Рада, – это нового закона о местных выборах по открытым спискам.

Меня спрашивают, осознаю ли я те риски, которые несут местные выборы? Конечно, осознаю. В одних регионах Москва планирует искусственно оплодотворять пророссийские проекты, в других – наоборот, стимулировать так называемые крайне правые украинские, чтобы в Европе шарахались от якобы нацизма в Украине. Планы - неоригинальные. Год назад они надеялись, что сработают, теперь же, когда мы возродили украинские спецслужбы, эти замыслы обречены. Будем решительно пресекать попытки вмешательства в избирательный процесс со стороны внешних сил. Время, когда будут проходить выборы, – это золотая украинская осень, а не кровавая «русская весна».

***

В новой Стратегии национальной безопасности главной угрозой нацбезопасности названа агрессия России во всех ее формах, направленная на истощение украинской экономики, подрыв общественно-политической стабильности «с целью уничтожения государства Украина и захвата ее территории». Эта угроза – как острый дамоклов меч свисает над головой на конском волосе. В таких условиях, это очевидно, будет жить – к сожалению, мы должны констатировать - еще не одно поколение украинцев.

Не сумев взять приступом извне, враг будет пытаться подтачивать нас изнутри. Все как-то подзабыли, что крестовый поход против Украины начинался с экономической агрессии: газового шантажа и тотального вытеснения украинских товаров с российского рынка. В годовом измерении торговля упала втрое. Это беспрецедентный уровень падения. Де-факто, кроме реальной агрессии и войны настоящей, была добавлена мощная экономическая война. Российская агрессия, истощая украинскую экономику, бьет по уровню жизни украинцев. А враг не скрывает своих планов конвертировать недовольство уставших и истощенных украинцев в дестабилизацию ситуации в нашей стране. Разве не показательно, что о «третьем киевском Майдане» прежде всего говорят в Москве?!

В то же время сохраняется и колоссальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий со стороны российских террористических группировок. Сейчас на территории Украины находятся 14 российских батальйонно-тактических групп численностью более 9 тыс. военнослужащих. Концентрация российских военных вблизи границы – в полтора раза больше, чем год назад. Так называемый «Росвоенторг» продолжает регулярно поставлять не только боеприпасы, продукты питания, вещевое имущество и топливо, но и новейшие вооружения и современную военную технику. Год назад в Москве обещали «защитить» русскоязычный Донбасс, а на самом деле превратили его в испытательный военный полигон для нужд российской армии и испытания проводят на живых украинцах.

Ружье, которое висит на стене, рано или поздно выстреливает. Это правило касается не лишь обычного театра, но и театра военных действий. А с учетом хорошо известного топографического кретинизма российских военных «заблудиться» они могут в любой момент. Так как это произошло буквально вчера возле Марьинки. Что показательно –у Марьинки нападение произошло ровно в четыре часа утра – это такая историческая параллель! И вчера украинские Вооруженные Силы дали адекватный ответ: мы предупредили международных партнеров, вернули из линии отвода артиллерию, где она находится согласно Минских соглашений, и отбили атаку русской солдатни. Отбили, несмотря на то, что «диванная сотня» уже начала печатать, что нас окружили, все пропало, конец и мы убежали. На кого вы работаете – эти авторитетные фейсбуковые и интернет издания? Думаю, на тех, кто сразу же сделал попытку созвать внеочередное заседание Совета федерации России с повесткой дня такой же, которую мы видели в прошлом году – о предоставлении разрешения на использование Вооруженных Сил РФ на территории Украины. Хочу их успокоить – без какого-либо разрешения, абсолютно грубо нарушив базовые принципы международного права, Россия цинично и публично свои войска на территории Украины уже использует. И остановили их только мощь Вооруженных Сил Украины и международная солидарность, которая решительно осудила вчерашние нарушения Минских договоренностей.

В связи с перманентной угрозой развертывания Россией полномасштабной войны против Украины, обеспечения обороноспособности государства надолго останется нашим ключевым приоритетом. Как бы не было трудно, в бюджете на 2016 год мы опять пойдем на увеличение расходов на оборону. Потому что по-другому мы страну не защитим. Почему мы вынуждены это делать? Потому что сегодня Украина воюет, как бы там не было сплошь и рядом, с оружием ХХ века против русских, которые вооружены оружием ХХІ века. И наша сверхзадача – перевооружить нашу армию, ибо боевой дух и опыт лучшие украинские Вооруженные Силы уже имеют.

Начато и продолжится восстановление высшего командного состава Вооруженных Сил, повышая в званиях и продвигая на высшие должности тех командиров низшего и среднего звена, способности которых лучше всего проявились во время войны.

От латания дыр и ремонта старой техники мы постепенно переходим к модернизации, разработке, усовершенствованию и выпуску новых видов оружия и военной техники. Развитие ВПК, в свою очередь, должно дать технологический толчок для всей экономики.

Разница с противником в ресурсах и потенциале не должна уменьшать нашу веру в победу. Не забывайте: Давид одолел гораздо более сильного Голиафа. Это же будет с Украиной.

Хочу напомнить, что война – это не наш выбор. Мой мирный план, озвученный год назад в этом зале, лег в основу Минских соглашений, которые как безальтернативная основа для урегулирования приняты всем миром – одобрены Генеральной Ассамблеей и Совбезом ООН, одобренные всем миром - и если бы это цинично не звучало, в том числе и Россией.

План этот очень хорошо известен, не вижу оснований лишний раз его пересказывать. Хотел бы еще раз подчеркнуть три ключевых его составляющих: вывод российских войск, оружия и техники с территории Украины, установление украинского контроля над границей и проведение выборов согласно стандартам ОБСЕ и Европы, согласно украинского законодательства для того, чтобы мы имели дело с настоящими представителями Донбасса, а не главарями террористов.

Уверен, что выборы откроют политический диалог с законно избранными представителями Донбасса, позволят остановить вызванную исключительно российской оккупацией гуманитарную катастрофу, начать послевоенную реконструкцию разрушенной боевиками инфраструктуры. Граждан Украины, которые есть на временно оккупированных территориях, я рассматриваю как украинских пленных, захваченных захватчиками.

В этом Донбассу, как неотъемлемой части Украины, готовы помогать не только мы, но и все наши зарубежные друзья. Но вкладывать деньги в восстановление инфраструктуры они станут лишь тогда, когда убедятся, что все отстроенное сегодня не будет разрушено полномасштабным российским вторжением завтра.

Донбасс уже забыл бы о той войне, как о страшном сне, если бы в Москве мира хотели бы так же, как в Киеве!

Мы хотим и готовы хоть сегодня восстановить все экономические связи с временно оккупированными районами Донетчины и Луганщины, снять все внутренние барьеры и ограничения на пути людей и товаров. Но при условии, что мы восстанавливаем контроль над внешней границей, как это предусмотрено Минскими соглашениями. А если нет, то нечего пенять на жесткий контроль по линии столкновения.

Пока же украинские гуманитарные грузы и пенсии, которые получают те, кто зарегистрировался на свободной от террористов территории – максимум допустимо. Содержать и дотировать убийц-боевиков, помогать держаться на плаву бандитов Киев не будет.

Было бы безответственно и перед всей Украиной, и перед жителями оккупированных территорий собственными же силами пролонгировать власть криминально-террористического режима. До ощутимого прогресса в исполнении Минских соглашений уровень экономических связей останется на текущем уровне.

***

Дорогие соотечественники!

Говоря о войне и мире, не могу не поделиться, что для меня лично было самым трудным в первом году моего президентства. Боль, пережить которую не пожелал бы даже самому злейшему своему врагу. Более 1 700 украинских воинов-героев и более 6 400 мирных граждан... В военной статистике это называется «безвозвратными потерями», а в сердце – это тысячи рубцов. Иногда мне кажется, будто каждая душа на пути в небо пролетела через мой кабинет, и с каждым я поговорил.

Война приходит только в сопровождении смерти. Там, где смерть, не везде от войны, а вот где война – смерть с ней в паре, в тандеме – тандем является таким модным словом в России.

Прошу почтить минутой молчания память всех и каждого, кто погиб в результате российской агрессии против Украины. Никогда не забуду и никогда не прощу!

Было бы странным, если бы, говоря об угрозах безопасности Украине, я обошел бы вопрос НАТО. Российская агрессия нанесла сокрушительный удар по мифам советской пропаганды. И сегодня, согласно опросам общественного мнения, количество сторонников вступления в НАТО впервые в истории Украины превышает количество противников.

В общенациональном масштабе мы бы легко выиграли референдум о вступлении, и здесь после запятой объективно возникает несколько «но». Внутреннее: это не единственный вопрос, в котором все еще остаются существенные разногласия между регионами. И внешнее: многие из наших друзей и партнеров на Западе не очень приветствует такие быстрые и фундаментальные изменения в общественном мнении и не склонны прямо сейчас открывать нам дверь в НАТО – реальные, а не те что на бумаге. Это правда, которую я должен, наконец, без дипломатических уловок прямым текстом сказать стране. Мы с вами, уважаемые народные депутаты, в этом вопросе не собираемся никоим образом оглядываться на Москву – мы будем выходить исключительно с позиции украинского народа, но и игнорировать мнение наших партнеров будет очень непросто.

Тем не менее мы будем очень жестко отстаивать наши интересы. В прошлом году из закона об основах внешней и внутренней политики убрали пункт о внеблоковом статусе Украины. В прошлом месяце, как я уже говорил, принята Стратегия национальной безопасности Украины. Она ставит целью членство в НАТО, а ориентация на стандарты Альянса проходит красной нитью через весь документ. Все, что мы собираемся делать в сфере безопасности, будет унифицировано под натовские стандарты.

Наша задача – полное достижение всех необходимых для вступления критериев, и они, кстати, в значительной степени совпадают с критериями членства в ЕС.

Право же принимать окончательное решение в этой чувствительной и очень важной сфере принадлежит исключительно, подчеркиваю, украинскому народу. На референдуме. Но не позволю этим вопросом расшатывать страну, потому что сейчас единство страны для нас – превыше всего. И немного как-то неловко, когда одни и те же люди третьему президенту вставляли палки в колеса даже в получении ПДЧ, а пятомго «ничтоже сумняшеся» упрекают, что Украина и до сих пор не является членом НАТО. Очень странная трансформация.

***

Дорогие соотечественники и уважаемые народные депутаты!

В конце – краткое резюме наших главных задач на год. Продолжить деолигархизацию, дерегуляцию и децентрализацию. Начать демонополизацию. Завершить создание эффективной инфраструктуры для борьбы с коррупцией и перейти в тотальный общее наступление на нее. Начать очищение судейской касты.

Обеспечить с начала 2016 года восстановление экономического роста, для чего завершить санацию банковской системы и провести налоговую реформу. Сохранить, кстати, единый налог для малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделить аграрной отрасли как такой, что является одной из основ конкурентоспособности страны на мировых рынках.

Уже в этом году начать индексацию зарплат и пенсий. Отшлифовать до совершенства систему адресных субсидий для тех граждан, кому не по карману новые тарифы.

Запустить, наконец, реформу системы здравоохранения; достаточно здесь прятать голову в песок и дурить людей байками о бесплатной медицине.

И дальше наращивать расходы на укрепление обороноспособности. Военным – быть готовым как к возобновлению наступления врага на Донбассе, так и к полномасштабному вторжению по всему периметру границы с РФ. Мы должны быть реально готовыми к этому. Дипломатам – исключить оба этих сценария, укреплять международную коалицию в поддержку Украины. До урегулирования ситуации на Донбассе и возврата Крыма не допустить снятия санкций против агрессора.

В 2016 году – получить безвизовый режим с ЕС. Это, уважаемые народные депутаты, наша с вами общая задача и общая ответственность!

Имею намерение поддержать программу Go Global, которая определяет изучение английского языка одним из приоритетов стратегии развития. Украина сегодня в глобальном рейтинге остается среди стран с самым низким уровнем владения английским, что является естественным барьером для украинцев для переориентации на западные ценности и стандарты. Это ограничивает наш доступ к научным исследованиям, которые на 80% публикуются in English. 55% web-страниц также написаны на английском. Программа касается не только молодежи. Владение английским станет ключевым критерием при приеме на государственную службу. Украина живет в веках украинского языка. 2016 год будет объявлен годом английского языка в Украине. Но приоритет украинского языка остается безоговорочным.

Призываю, нет, настаиваю на принятии окончательного решения об отмене депутатской неприкосновенности и ограничения судейской неприкосновенности. Прошу продолжить тот хороший тренд, который вы продемонстрировали вчера, но недостаточный. Каста неприкасаемых должна быть ликвидирована!

Промежуточные результаты следующего этапа совместной работы мы подведем осенью. Под микроскопом будет рассмотрена деятельность каждого министра. Осуществлять переформатирование Кабинета Министров – это не мои полномочия. Я не снимаю и не назначаю чиновников и министров. Но если этого не сделает сама коалиция, кадровых изменений может потребовать общество. Но моя принципиальная позиция: изменения в Правительстве должны происходить только при условии сохранения действующей коалиции и сохранения единства коалиции. В свою очередь, единство коалиции не должно перерождаться в круговую поруку.

***

В заключение позвольте обратить внимание на маленькую, но показательную деталь. Аналитические материалы от Национального института стратегических исследований впервые розданы вам не в виде бумажных гроссбухов, а на компактных флешках. Это не только свидетельствует об обеспокоенности экологическими проблемами, но и символизирует переход к электронному управлению.

Эту программу я определил как одну из главных на последующие годы. Электронный документооборот, электронные сервисы и административные услуги, электронные тендерные закупки, электронные обращения и петиции, подписи, максимально широкий доступ граждан к базам данных государственных реестров – это как ключ, который дает новые возможности в борьбе с бюрократией и коррупцией. Поэтому и сопротивление этой реформе, которое оказывается консервативно-ретроградными силами, – колоссальное. Но – бесполезно.

Все, кто противодействует реформам и мешает Украине стать успешной, а именно: олигархия, коррумпированная бюрократия, страна-агрессор и ее немногочисленная пятая колонна, которую враг пытается подпитывать в Украине, – проигрывают.

За последний год я еще раз убедился: мы, украинцы, – уникальный героический народ, с доблестью и силой духа которого мало кто в мире может сравниться.

Я склоняюсь перед моим родным украинским народом. Перед той силой, выдержкой и мудростью, которую продемонстрировали и демонстрируют украинцы.

Дорогой украинский народ, я благодарен вам за это.

Спасибо вам – дорогие соотечественники!

Наша страна заслуживает на успех. И так будет!

Слава Украине!