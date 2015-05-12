Рада сократила время для рекламы на телевидении и радио
16:56, 12 мая 2015Политика
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Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно доли рекламы, распространяемой на телевидении и радио)» (регистрационный номер 2343).
Время рекламы на ТВ не должно превышать 15% эфира / rusbase.vc
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Законом предусмотрено, что на телевидении время вещания, отведенное на рекламу и телепродажи, не должно превышать 15 процентов в течение каждого астрономического часа фактического вещания. На радио время вещания, отведенное на рекламу, не должно превышать 20 процентов в течение каждого астрономического часа фактического вещания.
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