Рада сократила время для рекламы на телевидении и радио

16:56, 12 мая 2015
Политика
2672 0

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно доли рекламы, распространяемой на телевидении и радио)» (регистрационный номер 2343).

телевизор / rusbase.vc

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеАрмии нужны глаза: 11 каналов будут бесплатно транслировать снятый волонтерами социальный ролик

Законом предусмотрено, что на телевидении время вещания, отведенное на рекламу и телепродажи, не должно превышать 15 процентов в течение каждого астрономического часа фактического вещания. На радио время вещания, отведенное на рекламу, не должно превышать 20 процентов в течение каждого астрономического часа фактического вещания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter