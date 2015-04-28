В сети появились трогательные социальные ролики ко Дню Победы

В сети появились новые видеоролики, посвященные 8 и 9 мая.

Работу ко Дню памяти и примирения, а также ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, созданную по инициативе Украинского института национальной памяти, презентовал украинский кризисный медиацентр. В 30-секундном видео зрителям напомнили, что во время Второй мировой войны погибли 4 миллиона украинских воинов и свыше 5 миллионов мирных жителей.

В то же время "Информационное сопротивление" презентовало социальный проект "Помним. Гордимся. Победим!". В съемке одного из роликов принял участие народный артист Украины Владимир Талашко, известный по кинофильму «В бой идут одни старики!».

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"Этот проект нацелен на то, чтобы остановить волну пропаганды и спекуляций по поводу празднования Дня Победы, ветеранов и наград Второй мировой войны. Социальные рекламные ролики рассказывают историю двух поколений, которые находят общий язык, несмотря на бушующий конфликт. В центре повествования – ветераны, которым звонят их внуки, солдат украинской армии и медсестра из военного госпиталя. Эти диалоги намного лучше, чем политическая риторика, говорят об истинном отношении современных «бандеровцев», как именует нас российская пропаганда, к памяти наших дедов, остановивших фашизм. Их подвиг мы ценим и никогда не забудем", - подчеркивает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.