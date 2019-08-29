Именно с обличителей коррупции нужно начинать процесс становления института обличителей информации в Украине - эксперт

Процесс становления института обличителей информации в Украине нужно начинать именно с обличителей коррупции. Чтобы этот инструмент мог реально сработать и показать весь свой потенциал, а впоследствии, возможно, быть распространенным.

Об этом заявила эксперт Фонда Инноваций и Развития (IDF) Украина, одна из соавторов законопроектов относительно обличителей коррупции Людмила Арахамия.

“Сейчас внимание Офиса президента Украины и общественности сконцентрировано на обличителях коррупции как на действенном инструменте антикоррупционной борьбы. Как показывает мировой опыт, этот инструмент борьбы — один из самых действенных в мире. Это позитивный сигнал со стороны всей команды нового президента, который демонстрирует готовность к комплексной антикоррупционной реформы.

Эксперт пояснила, начать именно с обличителей коррупции нужно по двум причинам. Во-первых, говорит Людмила Арахамия, граждане считают проблему коррупции самой большой проблемой в стране, а, во-вторых, из всех правоохранительных органов уровень доверия граждан Украины к антикоррупционным органах, в том числе НАБУ, самый высокий.

“Это значит, что инструмент обличителей коррупции может реально сработать. В то время как введение института обличителей других правонарушений может разбиться в начале из-за неготовности соответствующих органов оперативно и эффективно реагировать на сообщения обличителей!”, - отметила Людмила Арахамия.

Такого же мнения придерживается основатель организации Statewatch Александр Леменов.

«Если мы не можем внедрить какие-то относительно простые вещи, а сразу беремся за что-то очень масштабное и глобальное, то у нас это не получается, и в итоге дискредитируется сама идея как таковая. Поэтому сейчас надо внедрить нормы о тяжких и особо тяжких преступлениях в сфере коррупции, и если это заработает, то эту практику можно будет распространить и на обличителей других видов преступлений", – сказал Александр Леменов.

Добавим, что в законодательных инициативах Офиса президента материальное поощрение предусмотрено для ограниченной категории обличителей, которые сообщают о наиболее тяжких коррупционных преступлениях. Тяжесть коррупционных преступлений, за сообщения о которых разоблачитель может получить вознаграждение, определяется размером предмета преступления, например, полученной неправомерной выгоды (по сути взятки) и размером убытков, которые причинены государству в результате совершения коррупционного преступления.

В дальнейшем, в зависимости от успешности внедрения описанной выше системы материального поощрения обличителей, возможно, законодатель вернется к этому вопросу и расширит круг случаев, в которых разоблачители будут иметь право на получение материального вознаграждения.

Напомним, 19 августа в Офисе президента Украины под руководством заместителя председателя ОПУ Руслана Рябошапки состоялось обсуждение представителями общественных организаций и международными партнерами Украины в сфере борьбы с коррупцией, наработанных изменений к законодательству относительно обличителей коррупции.

Соавторами законопроектов относительно обличителей являются представители Института прикладных гуманитарных исследований, Фонда Инноваций и развития (IDF), а также проекта USAID “Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине“ (SACCI).

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения парламентом.