Заместитель генпрокурора признал, что недоволен своей зарплатой в 6 тысяч гривень

16:33, 01 апреля 2015
Политика
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Сакварелидзе заявил, что будет делать все, чтобы не только его, но и зарплата рядового работника прокуратуры, следователя увеличилась в этом году хотя бы на 40-45%.

Фото УНІАН

Заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе имеет зарплату 6 тысяч грн, в Грузии он получал более 2 тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время прямой телефонной линии.

"Будучи депутатом, я получал 2200 долларов, а сейчас - 6000 грн. Я, конечно, не доволен своей зарплатой, но, в первую очередь буду делать все, чтобы не только моя, но и зарплата рядового работника прокуратуры, следователя увеличилась в этом году хотя бы на 40-45%, чтобы появилась надежда, что мы идем вперед", - сказал он.

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Также он сообщил, что живет в Киеве на Печерске, арендует жилье.

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