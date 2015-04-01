В ГПУ заявляют, что очищение прокуратуры займет несколько лет

Для реформирования прокуратуры нужен переходный период в один год.

Об этом в ходе прямой телефонной линии заявил заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, передает корреспондент УНИАН.

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"Мы хотели бы получить переходный этап, чтобы было время адекватно, нормально и прозрачно провести весь процесс оптимизации структуры прокуратуры. Для этого - не будем себя обманывать - нужно минимум год. У нас сегодня 18,5 тыс работников, и нельзя с 25 апреля (дата вступления в силу нового законодательства о прокуратуре - УНИАН) взять и все изменить, поскольку возникнет масса процессуальных проблем: на бумаге будут созданы местные прокуратуры, а фактически их не будет. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос с Верховной Радой и надеемся на переходный этап", - отметил заместитель генпрокурора.

Также он добавил, что очищение прокуратуры не произойдет за один год: "это процесс на несколько лет, но если удастся хотя бы 40% очистить и поставить на ноги новую систему, это будет серьезный шаг вперед".