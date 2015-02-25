Die Welt: Киев ищет добровольцев для "интернет-армии"

В статье «Киев ищет добровольцев для «интернет-армии», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, говорится о том, что конфликт в Украине гибридный. Он разворачивается не только в жестоких боях на востоке страны, но и в глубинах всемирной сети. Теперь Украина в информационной войне против России создала «интернет-армию» и ищет добровольцев. Министерство информационной политики в Киеве открыло сайт для новостей против врага, как сказано в призыве.

«В течение долгого времени я говорю о необходимости эффективно реагировать на российских чат-ботов и поддельную информацию», говорит министр Юрий Стець. С помощью добровольцев «распространяемая Россией дезинформацию должна быть разоблачена» и исправлена, продолжил Стець.

Кибер-воины будут получать по электронной почте задания, которые они должны выполнять. Волонтеров просят ежедневно посвящать время «информационной войне». На сайте Министерства в качестве иллюстрации размещено изображение ручной гранаты с компьютерными клавишами.

Борьба против Кремля?

С помощью этой инициативы, по данным СМИ, Украина хочет создать противовес кремлевской пропаганде из-за спорной политики России в отношении Украины. На самом деле есть несколько примеров целевого использования информации Москвой, но доказательств каждого нет. История убитой украинскими солдатами медсестры на Донбассе на прошлой неделе быстро распространилась в сети.

Московская благотворительная организация «Помощь Донбассу» в «освещении события» использовала фотографию экс-порнозвезды Сашы Грей. История разлетелась. Узнать, кто стоит за организацией, не получилось.

Несколько более ощутимо действовала украинская группа хакеров «КиберБеркут». В январе, во время визита украинского главы правительства Арсения Яценюка в Берлин, они на несколько часов заблокировали сайты канцелярии и Бундестага.

В ноябре они также опубликовали списки предполагаемых поставок оружия НАТО украинской армии. Западные источники из разведывательных служб обвиняют «КиберБеркут» в тесном сотрудничестве с Кремлем.