Аваков посчитал, что Янукович и Ко украли денег больше, чем заложено в бюджете для МВД, Нацгвардии и Минобороны

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как объясняет министр, это позволит "не дожидаясь поимки беглецов - обратить в доход Украины арестованные активы "семейных". "Активы, ранее украденные у народа", - уточнил Аваков.

По его словам, объем украденных Януковичем и его соратниками денег составляет около 2 миллиардов долларов.

Не считая активов в недвижимости и долей в компаниях, арестованные Украинскими силовиками денежные активы (деньги на расчетных счетах и высоколиквидные ценные бумаги) составляют:

Читайте такжеИнтерпол объявил в розыск Януковича, Азарова и бывших должностных лиц (документ)

$ 2 млрд. за рубежом + $1,8 млрд. И 6 млрд. грн. внутри страны", - отметил министр и добавил, что "эта сумма больше, чем утвержденный годовой бюджет Министерства обороны + МВД и Нацгвардии".

"Пусть клюют и обличат меня либералы, но скажу точно - в Украине очень нужно скорейшее решение суда, которое обратит эти деньги в бюджет страны! Пусть заочное, справедливости в этом случае оно не уменьшит", - подытожил Арсен Аваков.