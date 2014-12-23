Принятый закон о внеблоковости оказался единственным, не предполагающим вступления в НАТО

В Верховной Раде были зарегистрированы четыре законопроекта под номером 1014, которые предусматривают отказ Украины от внеблокового статуса и фиксацию курса на вступление в НАТО.

Первым подала законопроект "Батькивщина", за ней - "Блок Петра Порошенко", далее "Народный фронт" и лично президент Украины Петр Порошенко.

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Об этом сообщает политик Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook.

"Первых три проекта отменяют внеблоковый статус и четко фиксируют стратегическую цель Украины - вступление в НАТО. Понятное дело, не сегодня, на перспективу. Проект Президента зарегистрирован последним из четырех. Поэтому выписывался он дольше и усерднее. В проекте Порошенко речь идет о чем угодно, о всяческих принципах и критериях, но в нем не зафиксировано главного - нет там цели вступления Украины в НАТО", - пишет он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла президентский Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости» (№1014-3).

За это решение проголосовали 303 народных депутата из 309, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом в статье 6 Закона Украины “Об основах национальной безопасности Украины” устанавливается, что среди приоритетов национальных интересов - интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины.

Справка УНИАН. Верховная Рада приняла Закон «О принципах внутренней и внешней политики» 1 июля 2010 года, которым был закреплен принцип внеблоковости, что означает неучастие Украины в любых военно-политических союзах, в частности, отказ от интеграции в НАТО.