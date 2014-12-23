Рада отменила внеблоковый статус Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 303 народных депутата из 309, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом в статье 6 Закона Украины “Об основах национальной безопасности Украины” устанавливается, что среди приоритетов национальных интересов - интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины.

Ранее этой статьей определялось, что приоритетами национальных интересов является интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины.

В статье 8 закона установлено, что основными направлениями государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины являются: во внешнеполитической сфере – проведение активной международной политики Украины с целью, в частности, углубления сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для обретения членства в этой организации (ранее - обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности, обретение членства в Европейском Союзе при сохранении добрососедских отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией, другими странами Содружества Независимых Государств, а также с другими государствами мира ).

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В статье 11 Закона Украины “О принципах внутренней и внешней политики" определяется, что Украина как европейское государство осуществляет открытую внешнюю политику и хочет равноправного взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, исходя, в первую очередь, из необходимости гарантирования безопасности, суверенитета и защиты территориальной целостности Украины.

Ранее этой статьей определялось, что Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимостей от отдельных государств, групп государств или международных структур.

Кроме того, в этой же статье среди основных принципов внешней политики предусмотрено углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для обретения членства в этой организации.

Ранее речь шла о соблюдении Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с Организацией Североатлантического договора и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Кабинет министров Украины должен в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом; в двухмесячный срок обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным Законом.

Справка УНИАН. Верховная Рада приняла Закон «О принципах внутренней и внешней политики» 1 июля 2010 года, которым был закреплен принцип внеблоковости, что означает неучастие Украины в любых военно-политических союзах, в частности, отказ от интеграции в НАТО.