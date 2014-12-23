В БПП думают "взять тайм-аут" до завтра, чтобы изучить изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы
Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко считает, что сегодня изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы не будут приниматься.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
“Я сегодня не прогнозирую решений о принятии кодексов (Бюджетного и Налогового) в первом чтении. Я думаю, что сегодня нам представят бюджет. И это нормально”, - сказал Луценко.
Он выразил мнение, что его фракция и коалиция в целом “возьмет тайм-аут до завтра с тем, чтобы определиться с поддержкой-неподдержкой двух кодексов и 46 законов”.
Луценко объяснил, что правительство внесло в ВР закон о госбюджете в 6.00, а 46 законов, которые должны предшествовать его принятию, еще никто не видел».
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“Налоговый кодекс, который является важнейшим законом, также внесен в районе 9 утра”, - добавил депутат.
Кроме того, он отметил, что, как минимум, три позиции, по которым ранее был найден компромисс с правительством, отменены и они не отражены в документах.
В то же время, отметил Луценко, парламент будет работать над другими вопросами повестки дня, рассмотрит изменения к закону о СНБО и об отмене внеблокового статуса Украины.
“Время на перерыв мы используем для анализа этого документа”, - сказал лидер фракции БПП.
Во время выступления на заседании парламента Луценко также отметил, что очень важные договоренности с правительством, которые были достигнуты во время работы смешанных депутатско-правительственных групп, не были отображены в Бюджетном и Налоговом кодексах.
“Дальше сохраняется неподготовленная идея о введении нулевого декларирования отнесением всех нажитых средств на банковские счета и последующее десятипроцентное налогообложение всего, что сверх этой суммы”.
Кроме того, отметил депутат, “к селу отнеслись абсолютно не так, как договаривались”.
Также, добавил он, идет речь, в частности, о дотациях “Нафтогаза” и индексировании минимальных пенсий.