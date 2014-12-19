Сюмар: Новый бюджет должен быть социально справедливым, затягивать пояса нужно всем

Такое мнение в своем Facebook высказала заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Верховной Раде, народный депутат Виктория Сюмар, комментируя ход формирования бюджета на 2015 год.

«Без бюджета до Нового года не будет местных бюджетов, зато будет очень плохой сигнал наружу, о том, что украинская власть не может договориться, а поэтому кредитовать Украину во времена войны - совсем не обязательно. Следовательно, иметь общую позицию в этом вопросе - это первая задача коалиции», - подчеркнула нардеп.

Читайте такжеСюмар: Общественность и комитет согласовали изменения в сфере медиа

Виктория Сюмар также отметила факторы, которые усугубляют проблему.

«Правительство совершенно новое, часть министров только сейчас начинают понимать, где они оказались, и сразу в самый тяжелый бюджетный период. Украина потеряла с Крымом и Донбассом 20% своей экономики. Расходы на армию должны быть беспрецедентными, инвестиций нет, потому что страна в войне, приватизация не даст результата, потому что цены слишком низкие. Должен быть принцип социальной справедливости, когда затягивать пояса должны все - большой бизнес, госструктуры», - подчеркнула представитель «Народного фронта».

Виктория Сюмар также напомнила, что если не удастся мобилизовать все внутренние ресурсы, свести балансы, договориться об общей позиции всех - Правительства и фракций, которые его назначали, и убедить кредиторов - «дефолт может стать не каким-то условным понятием, а вполне реальной перспективой».

В свою очередь заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Верховной Раде сообщила, что вчера на встрече Премьера со спикером и представителями всех фракций было договорено о следующем: «Сначала в Правительстве с привлечением представителей фракций нарабатываются изменения в Налоговый кодекс, чтобы максимально расширить налоговую базу, залезть в карман не так среднего, как крупного бизнеса. Все предоставляют свои предложения», - написала Виктория Сюмар в своем Facebook.

«На основе этого уже формируется проект бюджета, потому что нельзя выписывать расходную часть, если до конца нет понимания, как наполнять и какова будет доходная часть», - подчеркнула депутат.

Кроме того, по словам Сюмар, было согласовано, что все суммируется в Минфине и в понедельник утверждается на заседании Правительства. А во вторник документы передаются в Парламент с надеждой, что депутаты примут их за основу и начнут дорабатывать.

«В зависимости от состояния работы над документами, будет вынесен их на второе чтение или в конце недели, или перед Новым годом, чтобы 2015 год страна начала с бюджетом», - резюмировала Виктория Сюмар.