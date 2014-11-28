Российские СМИ тиражируют первоапрельскую "новость" об отказе Ракицкого "играть за сборную бандеровцев"

Новость опубликовали Russia Today, Правда.ру, Эхо Москвы и множество других изданий.

"Знаете, я возможно и какой-то неправильный. Но для меня моя страна — это Донбасс. Никто не будет спорить, что это уникальное место. У людей, выросших там, особый менталитет, свои понятия. За «Шахтер» я готов отдавать себя всего без остатка. Но я не могу играть за сборную бандеровцев", - цитировали СМИ Ракицкого.

Читайте такжеВ Петербурге работают псевдоукраинские СМИДанный текст был опубликован на портале footballtransfer.com.ua 1 апреля 2013 года.

Позже на сайте Шахтера появилось опровержение Ракицкого.

"Я игрок сборной и буду играть до тех пор, пока меня туда вызывают. Не знаю, кто и зачем распускает слухи про меня в Интернете, но этих «доброжелателей» я попрошу взять себя в руки и прекратить пытаться облить меня грязью. Надоело уже читать этот бред", - сказал футболист.