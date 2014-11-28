В Украину отправился первый самолет с военной помощью Канады (фото)
Первый самолет с военной помощью из Канады отправился в Украину.
Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
"Вчера министр обороны Канады Николсон объявил решение правительства страны предоставить Украине военную помощь на сумму $ 11 млн долларов", - говорится в сообщении.
Ожидается, что канадский самолет прибудет в аэропорт Борисполь в пятницу, 28 ноября. Груз будет сопровождать посол Украины Вадим Пристайко.
Отметим, министр национальной обороны Канады Роберт Николсон заявил, что Оттава в ответ на просьбу Президента Украины Петра Порошенко безвозмездно поставит украинским Вооруженным силам нелетальное военное оборудование.
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Речь идет, в частности, идет о тактических системах связи, оборудовании для обезвреживания взрывчатых веществ, медицинских аптечках и приборах ночного видения.
Кроме того, украинская армия получит зимнее обмундирование для 30 тысяч военнослужащих. Общая сумма поставок составит 11 миллионов долларов.