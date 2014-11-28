Отчет Совета Европы по расстрелу Небесной сотни будет готов в начале 2015 года
Международная совещательная группа (МСГ), являющаяся специальным органом Совета Европы и уполномоченная контролировать расследование событий на Майдане и расстрела на Институтской, завершила визит в Украину и готовит отчет о своей работе.
Об этом говорится в заявлении МДГ, обнародованном на сайте Совета Европы, пишет Украинская правда.
Представители данного органа утверждают, что получили от большинства украинских органов власти ответы и объяснения по ситуации с расследованием избиения студентов на Майдане 30 ноября 2013 года и расстрела "Небесной сотни" в феврале 2014 года.
"В середине ноября группа совершила двухдневный визит в Киев для обсуждения ответов, полученных от Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы безопасности", - указано в сообщении.
Дальнейшие детальные вопросы в письменной форме были недавно присланы ключевым ведомствам. Не исключено, что в следующем месяце состоится еще один короткий визит в Киев.
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"Задача МСГ... является принятие отчета в начале 2015 года. Согласно действующему мандату, МДГ предоставит отчет Генеральному секретарю Совета Европы и органам государственной власти Украины", - отметили в Совете Европы.
Обращает на себя внимание тот факт, что МСГ не планирует публикацию отчета, и обнародует лишь дату его передачи обнародовав дату его представления в соответствующие органы.
По сложившейся практике, документ будет обнародован лишь в случае, если все стороны дадут согласие на его публикацию.