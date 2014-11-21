Официальная позиция ИА УНИАН относительно заявления корреспондента агентства Елены Колгушевой

К сожалению, подготовленный Еленой материал не соответствовал этим стандартам: ни одного подтверждения или доказательства использования террористами банка «Ощадбанк» для проведения денежных операций предоставлено не было. Ради соблюдения журналистских стандартов редакция была вынуждена дополнить материал комментарием второй стороны.

Несмотря на то, что у редакции агентства есть претензии к качеству материала, вопрос об увольнении госпожи Колгушевой не поднимался. Сейчас выясняются причины того, почему Елена не сообщила руководству агентства о смене места жительства: сначала о переезде в мае из Донецка в Львов, а в сентябре - на территорию США, где сначала находилась в отпуске, а потом осталась жить, не поставив в известность руководство агентства. Там она находится и сейчас, поэтому агентство ставит под сомнение ее эффективность в качестве собственного корреспондента и в Донецке, и в Украине. Об этом Елену было сообщено соответствующим письмом и она была приглашена на встречу с руководством агентства с целью определения для нее другого рабочего места без изменения должности.

Нам обидно, что госпожа Колгушева спекулирует на теме Майдана и борьбы с захватчиками, решая свои личные проблемы.