За сутки боевики обстреляли украинских военных более 60 раз – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Самая сложная ситуация на Луганщине. Там бандиты обстреливали наши подразделения вблизи ТЭС Счастья, в населенных пунктах Станично-Луганское, Трехизбенка, Крымское, Ольхово. Раздавались взрывы от артиллерийских и минометных снарядов вблизи Красногоровки, Николаевки, Песок, Авдеевки, обстрелян артиллерией Донецкий аэропорт», - сообщают в пресс-центре.

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Также напряженная ситуация сейчас на блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах вблизи Чернухино, Углегорск, Попасная и Никишино. Там боевики неоднократно открывали огонь по подразделениям сил АТО.

В пресс-центре также сообщают, что украинские военные уничтожили ряд огневых точек боевиков. «С целью уничтожения огневых точек боевиков силы АТО выполнили 47 огневых задач», - сообщают в пресс-центре.