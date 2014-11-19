В плену у боевиков находятся более 300 украинских военных и 2 журналиста – СБУ

Такие данные сообщил в интервью газете «Сегодня» начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

«Созданый по поручению президента Межведомственный центр (помощи гражданам по вопросам освобождения пленных, заложников и поиска без вести пропавших - УНИАН), который возглавил заместитель председателя СБУ Виталий Яловенко, призван сосредоточить всю информацию в одних руках. На основании данных МО, МВД, НГУ, ГНС, СБУ был подготовлен единый список, куда вошло 2027 фамилий. Это люди, о которых официально заявили родные и близкие», - сказал он.

По словам Волка, из этого списка удалось найти и освободить около тысячи человек.

На вопрос, кто остается в плену, Волк ответил: «Из общего количества - военных 333, бойцов добровольческих батальонов - 41, журналистов - 2... Но цифры в определенной степени условны. Пока мы разговариваем, возможно, кого-то уже вернули. Или сам появился. А родные на радостях забыли нам об этом сообщить. Кого-то нашли мертвым».

Он также рассказал, что украинских пленных обменяли на 199 боевиков, взятых под стражу. «Это подозреваемые в терроризме, диверсиях или такие, которые совершили преступления, связанные с такого рода деятельностью. Мера пресечения 15-ти изменена на домашний арест», - сообщил Волк.

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О национальной принадлежности задержанных и арестованных боевиков начальник ГСУ СБУ отметил, что есть граждане Украины, России (из общего количества - 12 человек), другие национальности (узбеки, татары, башкиры).

«К сожалению, отказываются отдавать наших офицеров, считая, что те наиболее опытные военнослужащие, а следовательно, опасны во время боевых действий. Почти не выдают никого из «Правого сектора», из активистов Майдана. Лояльнее к тем, кто призван в зону АТО с гражданки. Погрозять расправой, выбьют обещание, что не будут воевать, и отпускают или обменивают», - сказал Волк.

Относительно формулы обмена «Всех на всех» он высказал мнение, что это «единственно правильный, оптимальный вариант».