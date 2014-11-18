СБУ: задержанные в Харькове диверсанты готовили покушение на делегацию Нидерландов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

«Самое главное, что во время допросов одного из участников этой террористической группы мы имеем четкие показания, что по заданию российских спецслужб был заказ, предоставлена взрывчатка для совершения теракта против делегации из Королевства Нидерландов, которая планировала посетить государственное предприятие «Завод имени Малышева»», - отметил председатель СБУ.

Также Наливайченко продемонстрировал журналистам фрагмент оперативного видео, где участница террористической группы признается, что была завербована Главным разведывательным управлением Российской Федерации и ей была поставлена задача создать в Украине диверсионную группу из "антимайдановцев" для совершения диверсий на Харьковщине.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что СБУ успешно завершила спецоперацию по нейтрализации многочисленной диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Харькове и Харьковской области, и причастной, в частности, к взрыву в пабе «Стена».

Читайте такжеСБУ задержала 12 диверсантов, причастных к взрыву в пабе «Стена»В сообщении отмечается, что «задержаны в общей сложности двенадцать человек, в т.ч. двое главарей группы. Речь идет об особо опасной ДРГ, у членов которой было обнаружены и изъяты автоматы АК 74 и патроны к ним, гранаты РГД-5 и ВОГ-25, детонаторы, наборы для установки растяжки, а также семь противопехотных мин с маркировкой российских производителей, которые запрещены к использованию Оттавской конвенцией 1997 года».

Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский отметил, что контрразведка СБУ установила, что обезвреженная группа диверсантов была звеном в составе созданной, финансируемой и управляемой спецслужбами Российской Федерации сети террористических групп, которые имели целью дестабилизировать ситуацию в регионе.

Лубкивский сообщил, что «подавляющее большинство террористов прошла хорошее обучение и обучение на территории Российской Федерации, в частности в Тамбове. Там они получили минно-взрывную, снайперскую и стрелковую спецподготовку. На изъятых электронных носителях выявлены методические материалы, предоставленные им инструкторами во время прохождения этих курсов. Задержанные планировали и другие террористические акты, которые удалось предотвратить благодаря слаженным действиям украинских спецслужб и правоохранителей».

В сообщении подчеркивается, что «задержанные диверсанты имеют прямую причастность к взрыву в харьковском пабе «Стена», в результате которого посетители получили тяжелые ранения, моста возле клуба «Британия» и попыткам совершить другие террористические акты. В частности, изъят видеоотчет об упомянутых выше диверсионно-террористических актах. Они также планировали массированное вооруженное нападение на один из блокпостов на границе Харьковской и Донецкой областей».

В рамках уголовного производства, зарегистрированного следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные и оперативно-розыскные действия.