Симоненко предупредил Ющенко о возможном ”государственном преступлении”

Лидер парламентской фракции коммунистов Петр СИМОНЕНКО считает невозможным утверждение проекта новой Конституции на референдуме без необходимых парламентских процедур и без заключения Конституционного Суда.

Такое мнение П.СИМОНЕНКО выразил в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№8 от 1-7 марта 2008 года).

“Я убежден, что утверждение проекта новой Конституции на референдуме без необходимых парламентских процедур и без заключения Конституционного Суда невозможно. Если Президент ЮЩЕНКО, увидев, что его желание узурпировать власть (путем обеспечения для себя второго президентского срока) под угрозой, все-таки пойдет на такой шаг, это будет государственное преступление, за которое предусмотрено уголовное наказание”, - заявил П.СИМОНЕНКО.