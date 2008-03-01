Янукович намекнул Ющенко: властью надо делиться, и даже сказал, с кем

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что президентские законопроекты о местном самоуправлении направлены на монополизацию центральной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня, выступая перед делегатами съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке Луганской области.

«В январе текущего года были подготовлены президентские законопроекты о местном самоуправлении и о местных администрациях. В этой связи надо четко понимать, что в случае, если власть попытается реализовать такие свои идеи - о местном самоуправлении в Украине можно забыть, поскольку они направлены исключительно на монополизацию безграничной власти в центре», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в обществе существует большой запрос на расширение полномочий местного самоуправления. «По мнению людей, власть на местах лучше знает и понимает возникающие проблемы, а главное - способна более оперативно решать насущные вопросы», - добавил он.

Лидер Партии регионов также заявил о готовности его политической силы к диалогу и сотрудничеству со всеми конструктивными силами в парламенте для проведения реформы местного самоуправления.

«Децентрализация власти стала бы реальным шагом на пути европейской интеграции Украины. Опыт Европы свидетельствует, что укрепление региональной идентичности отнюдь не ослабляет идентичность государственную. Скорее наоборот. Местные общины, которым не препятствуют обустраивать свою жизнь так, как они считают это наиболее целесообразным, лишь усиливает их уважение к центральной власти. Сильное местное самоуправление – это основа демократии. Поэтому мы выступаем за то, чтобы все вопросы местной политики были переданы в компетенцию тех, кто работает на местах», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.