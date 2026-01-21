Аномальный холод вернется в Украину в конце января, - синоптик

В ближайшие дни в Украине несколько потеплеет, но ненадолго.

Еще сегодня, 21 января, Украину будет подмораживать, а уже с 22 числа влажный и более теплый атлантический воздух "попробует разбавить" арктический холод. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"Прогнозируем период с ослаблением морозов до -2º...-7º, периодически будет выпадать снег", - сообщил он.

В то же время поступление более теплого воздуха вместе с осадками и туманами будет способствовать образованию сложных отложений - гололеда и изморози - на проводах, ветках деревьев и земной поверхности. Также в конце недели коммунальным и дорожным службам снова придется браться за уборку свежей порции снега.

Однако это небольшое потепление в Украине продлится недолго.

"По предварительным прогностическим расчетам, аномальный холод временно еще вернется в конце января. Зима продолжается", - предупредил эксперт.

Новое похолодание в Украине - что известно

О том, что после небольшого потепления в Украину снова придут сильные морозы, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, во второй половине текущей недели температура несколько повысится. Однако это потепление не будет простым: ожидаются осадки и усиление ветра

Кроме того, по ее данным, уже в скором времени есть вероятность новой волны холода.

"В конце января - начале февраля сильные морозы могут снова возобновиться", - предупредила она.

